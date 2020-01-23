1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

VGM'den Bilim Sanat Vakfı açıklaması

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), Bilim Sanat Vakfının yönetiminin, faaliyetleri sebebiyle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla devralındığını bildirdi.
 23 Ocak 2020 20:11
Yazdır
VGM'den Bilim Sanat Vakfı açıklaması

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), Bilim Sanat Vakfının yönetiminin, faaliyetleri sebebiyle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla devralındığını bildirdi.

VGM'den Bilim Sanat Vakfına kayyum atanmasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, vakıf müessesesinin en köklü kurumlardan biri olduğu hatırlatılarak, Türkiye'nin yükseköğrenim alanında yaşadığı büyük değişimde vakıfların kurduğu üniversitelerin büyük payı olduğu belirtildi.

Vakıfların kurduğu üniversitelerin çalışmalarıyla Türkiye'nin gururu olarak önemli başarılara imza attıkları ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilim Sanat Vakfı tarafından kurulan İstanbul Şehir Üniversitesinin durumu ise bu güzel görüntünün bir istisnası olarak kamuoyumuzca yakından takip edilmiştir. Bu üniversitemiz bir süredir yönetim ve finansman krizi yaşayan bir eğitim kurumu haline dönüşmüştü. Büyük bölümü kamuya yani halka olan borçlarını ödeyemeyen ve objektif şartlarda ödemesi de mümkün gözükmeyen üniversite, öğretim elemanları ve çalışanlarına maaş veremez, öğrencilerin burslarını karşılayamaz hale gelmişti. Vakıf ve üniversite yönetimi, gösterilen tüm müsamahaya ve verilen zamana rağmen, bu sıkıntıyı aşmak için gereken finansmanı bulma ve borç batağından kurtulma konusunda ortaya inandırıcı ve gerçekçi bir plan koymamıştı. Sonuçta öğrenciler ve öğretim elemanları başta olmak üzere, geniş bir kesimin ciddi bir biçimde mağduriyetine yol açacak bir iklime girildi."

Açıklamada, krizin daha da derinleşme riskinin belirmesi üzerine kamunun üzerine düşen görevi yerine getirdiği ve üniversite idaresinin hami kurum olan Marmara Üniversitesine verildiği, İstanbul Şehir Üniversitesi yönetiminin de devrin yerinde olduğunu açıkladığı aktarıldı.

- "Vakfın hizmet alanlarında değişiklik söz konusu değil"

Yaşanan sürecin, Şehir Üniversitesinin kurucu vakfı olan Bilim Sanat Vakfıyla doğrudan ilişkili olduğuna ve bu ilişkinin vakfı olumsuz etkilediğine dikkat çekilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Büyük bir sıkıntı içinde bulunan vakfın faaliyetleri sebebiyle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek için Vakıflar Genel Müdürlüğü, ilgili kanunun emri gereğince sorumluluğunu yerine getirerek yönetimi devralmıştır. Bilim Sanat Vakfı ile ilgili bundan sonraki aşamalar mahkemenin vereceği karara uygun şekilde yürüyecektir. Süreç tamamlanana kadar vakfın kuruluş amacında ve hizmet alanlarında herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Gerek üniversite gerekse vakıf konusunda yapılan işlemlerin tek amacı kurumların ve kişilerin gördüğü zararların durdurulması, takip eden zararların önlenmesidir. Yanlış tutumları ve tasarruflarıyla hem üniversiteyi hem vakfı çöküş noktasına getirenlerin, tarihimizde değerli bir yeri olan vakıf kavramını zedeleyenlerin tevazu içinde öz eleştiri yapmak yerine sürekli olarak görevini yerine getiren kurumları suçlayıcı ifadelerle ortaya çıkmalarının takdirini milletimize bırakıyoruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ahmet Hakan canlı yayında çok kızdı: Bağlamayın bu adamı
23 Ocak 2020 21:36		 Bakan Pakdemirli AA Editör Masası'na konuk olacak
23 Ocak 2020 21:00
Almanya Başbakanı Merkel Türkiye'ye geliyor
23 Ocak 2020 20:56		 Türk Büyükelçi: Türk vatandaşları virüsten etkilenmedi
23 Ocak 2020 20:48
Deniz Baykal, Domuz Gribi nedeniyle hastaneye kaldırıldı
23 Ocak 2020 20:27		 MHP'li vekilden 'iğne kör etti' iddialarına ilişkin açıklama
23 Ocak 2020 19:39
Türk eğitim ve teknoloji şirketleri Londra'da tek çatı altında
23 Ocak 2020 19:27		 AP Raportörü, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
23 Ocak 2020 19:19
MEB'den öğretmenlere dağıtılan kitaba ilişkin açıklama
23 Ocak 2020 19:04		 Kılıçdaroğlu'ndan Bilim ve Sanat Vakfı açıklaması
23 Ocak 2020 18:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:41 - Gripten korunmak için zencefil ve zerdaçal önerisi21:36 - Ahmet Hakan canlı yayında çok kızdı: Bağlamayın bu adamı21:32 - Kredi kartları restoranlarda bahşiş kültürünü bitiriyor21:28 - Greyderin kabininde sıkışan muhtar hayatını kaybetti21:24 - Görenler şaştı kaldı! Deniz suyu 30 metre kadar çekildi21:20 - Tüketicilerin maddi durum beklentisi 9 ayın zirvesinde21:16 - MTV'de 2020 yılı ilk taksit ödemesi için son 9 gün21:12 - Bankacılık sektörünün mevduatı arttı21:08 - İstinaf, mahkemenin 'şiddet' gerekçesini 'soyut' buldu21:04 - Düzensiz gelir beyin sağlığını olumsuz etkiliyor
21:00 - Bakan Pakdemirli AA Editör Masası'na konuk olacak20:56 - Almanya Başbakanı Merkel Türkiye'ye geliyor20:52 - Trabzonspor kupada çeyrek finale adını yazdırdı20:48 - Türk Büyükelçi: Türk vatandaşları virüsten etkilenmedi20:44 - Albayraklar Savunma sektörden çekilme kararı aldı20:39 - Sürücünün çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti20:35 - Evde çalınır diye yanına aldığı birikimini pazarda çaldırdı20:31 - 32 bin liralık doğal gaz faturası mahkemelik oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Asgari ücretliye devlet katkısı
Görevdeki 36 hakim savcı ve 160 memur için işlem yapılması istendi
Şube Müdürü'nün oğlu, gelini ve görümcesine kadrolu iş!
2020 EKPSS başvuru kılavuzu yayımlandı
Bekçilere dair 18 maddelik kanun teklifinin tam metni
15 Temmuz'dan sonra kritik merkeze sızan 3 FETÖ'cü ihraç edildi
Mansur Yavaş, makamındaki 'sağır odayı' açıkladı
Sağlık Bakanlığı, eş durumu nakil duyurusunu yayımladı
Şehir hastanelerinde '24 saat nöbet' uygulaması devrede
Başkent'te 4.5 şiddetinde deprem
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hikaye 3
mal mülk biriktirmeye karşı olan insan 2
simitçiden simit almak 4
tahammül 6
jun ji hyun 2
Metinalkan 3
acıktım sanki ben 3
Melih Germiyan 4
gözlük 5
şeytan dürttü 3
SON İLANLAR
Kastamonu Şerife Bacı Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Söğüt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çukurca Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Zonguldak Ereğlı Belediyesi 5 İşçi Alacak
Kayseri Yahyalı SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Gaziantep Şahinbey Geçici 4 İşçi Alacak
Burdur Bucak SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Burdur Altınyayla SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam