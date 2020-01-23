14 adliye ve cezaevi personeli FETÖ'den gözaltında
Amasya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
|23 Ocak 2020 20:15
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Amasya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütle bağlantılı olduğu iddia edilen kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, adliye ve cezaevi personeline yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve dokümanlar ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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