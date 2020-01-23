32 bin liralık doğal gaz faturası mahkemelik oldu
|23 Ocak 2020 20:31
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Gümüşhane'deki bir özel yurda 31 bin lira 819 lira doğal gaz faturası geldi. Yurt yönetimi, mahkemeye gideceğini açıkladı.
Cumhuriyet'ten Mehmet Kızmaz'ın haberine göre Özel Gümüşyurt Yükseköğretim Öğrenci Yurdu'na 12 Aralık 2019-13 Ocak 2020 arasındaki kullanımı için doğal gaz dağıtım firması AKSA tarafından 31 bin 819 lira fatura kesildi.
Faturaya göre yurt, belirtilen tarihlerde 12 bin 877 metreküp doğal gaz tüketti. Faturada 'düzeltilmiş tüketim' miktarı ise 15 bin 877 metreküp olarak yer aldı. İki miktar arasında 5 bin lira fark bulunduğu belirtildi.
"MAHKEMEYE GİDECEĞİZ"
Yurdun ortaklarından Ali Öztürk, kullanmadıkları doğal gazın parasını ödediklerini belirterek aradaki farkın 'soğuk hava farkı' olarak açıklandığını dile getirdi.
Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Su, fatura ya da diğer sayaçlar dönüyorken doğal gaz sayacı nasıl oluyor da dönmüyor, bu nasıl iş? Sadece bizimle de alakalı bir şey değil, hava sıcaklığı 5 derecenin altına inmeyen şehirlerde bile bu fark alınıyormuş. Vatandaşın da bundan haberi yok. Mahkemeye gideceğiz."
Öztürk, firma yetkilisinin, BOTAŞ'la sözleşmeleri gereği, tüketilen doğal gazın belirlenen 0.9 yerine, 1.21 katsayısıyla çarparak gerçek tüketimi bulduklarını söylediğini aktardı.
Öztürk "Yetkili, 'Katsayıyı BOTAŞ belirliyor. Şikayetinizi BOTAŞ'a yapın' dedi. Bence kat sayıyı tahmini bir şekilde yükseltiyorlar" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE GENELİNDE UYGULANAN BİR HESAPLAMA"
Cumhuriyet'e konuşan AKSA şirketinin yetkilisi, BOTAŞ'ın kış aylarında Türkiye genelinde uyguladığı bir hesaplama olduğunu belirtti.
Şirket yetkilisi şunları söyledi: "Fazla geçen miktar BOTAŞ'ın belirlediği katsayı üzerinden düzeltilme tüketimi hesaplanıyor. BOTAŞ tüketilen KW 1.21 oranında katsayıyla çarparak gerçek tüketimi buluyor. Katsayı her ay güncelleniyor."
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