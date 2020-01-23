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Evde çalınır diye yanına aldığı birikimini pazarda çaldırdı

Eşinin çalıştığı iş yerinden aldığı 20 bin lira tazminat parasını ve altınları evde çalınır korkusuyla sürekli kendisiyle beraber taşıyan kadın, altınları ve parayı gittiği semt pazarında çaldırdı.
 23 Ocak 2020 20:35
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Evde çalınır diye yanına aldığı birikimini pazarda çaldırdı

Sultangazi'de yaşayan 51 yaşındaki Sohbet Ergun, çalınır korkusuyla yanında taşıdığı 20 bin lira ve altınlarını semt pazarında çaldırdı. Para ve altınlarının çalınmasından sonra soluğu polis karakolunda alan Ergun, çalınan paranın eşinin iş yerinden aldığı tazminat parası olduğunu söyledi.

KORKTUĞU PAZARDA BAŞINA GELDİ

Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin yakınında kurulan semt pazarına gitmek için evden çıkan Sohbet Erkun (51), evde bulunan 4 adet çeyrek, 1 adet reşat altın, 1 adet küpe ve 20 bin TL'yi çalınır düşüncesiyle yanına aldı. Altınları ve parayı çantasında taşıyan Erkun, pazar alışverişini tamamladıktan sonra eve döndü. Erkun eve geldiğinde altın ve paraların çantasında olmadığını fark etti. Çantanın boş olduğunu gören Erkun, semt pazarına koştu. Daha sonra polis merkezine giderek altınların ve parasının çalındığını belirten kadın, şüphelendiği bir kadından şikayetçi oldu. Sohbet Erkun'un çantasından çalınan 20 bin TL'nin çalıştığı iş yerinin kapanmasından dolayı tazminatını alan kocasına ait olduğu öğrenildi.

İÇİM RAHAT OLMADIĞI İÇİN YANIMA ALDIM

Yaşadığı olayı anlatan Sohbet Erkun, "Sanki başıma bir şey gelecek diye rahat değildim. Daha önce komşularımın gece parası çalındığı için rahat değildim. Rahat olmadığım için evden çıktığımda altınları ve parayı yanıma alırdım. Sanki o gün de bir şey başıma gelecekti. Bende korktum evde bırakamadım. İçim rahat olmadığı için paraları ve ziynet eşyalarını evde bırakamadım. Yanıma aldım. Yanımda eşimin aldığı yaklaşık 20 bin TL tazminat parası, 4 adet çeyrek altın, 1 adet reşat altını vardı. Kimse evde olmadığı için yanıma aldım. Eğer ailemizden biri evde olmuş olsaydı yanıma almazdım. Pazara gittim. Pazarın sonuna kadar para bendeydi. Pazardayken çok dikkat ettim. Pazar parasını ayırmıştım. Namaz vaktini kaçırmamak için acele ettim. Pazardan çıktıktan sonra eve geldiğimde para ve ziynet eşyalarının olduğu çantama baktığımda boş olduğunu gördüm. Çantanın boş olduğunu görünce ağladım. Koşarak pazar yerine gittim. 20 bin lira para ve altınların hepsi çalındı. Pazarın sonunda bir tezgahtan alışveriş yaparken bir kadın vardı yanımda. Şüphelendiğim o kadınla ilgili de karakola giderek şikayette bulundum" dedi.

AİLEM PARAYI BANKAYA YATIRMAYI DÜŞÜNÜYORDU

Sohbet Erkun'un oğlu Ayhan Erkun ise "Bize haber verdiler. Pazara koştuk. Pazarın içinde olan bir olay olduğu için tam olarak ispatı zor oluyor. Emniyete ifade verdik. Annemin şüphelendiği bir kadın vardı. Onunla ilgili de şikayette bulunuldu. Ama tam olarak nasıl çalındığını bilmediğimiz için kesin olarak bu da diyemiyoruz. Şikayette bulunulan kadın ifadesinde cuma pazarına gitmediğini söylemiş. Bu kadının o gün orada olup, olmadığı telefon sinyallerinden öğrenilebilir. Haberlerde sık sık görüyoruz. Pazara giderken, komşu ziyaretlerine giderken eve girilme durumlarını. Aslında ailem yakın bir zamanda parayı bankaya yatırmayı düşünüyorlardı. Babam da yakın dönemde almış tazminatını. Tazminatını aldıktan sonra başımıza böyle bir olay geldi. Evde de o gün kimse olmadığı için annem 'bizim de başımıza gelmesin' korkusuyla paraları ve altınları yanına alıyor. Yanına aldıktan sonra da başına böyle bir şey geldi. İnşallah kimsenin başına böyle bir şey gelmez. Evde çalınsa bile bir bulunma ihtimali var. Pazarda çalındığı zaman bulunma ihtimali de kolay kolay olmuyor. En azından bu hem bize hem de vatandaşlara bir akıl olmuş olur. Evde bırakmayın. Evde olduğu zaman rahat edemiyorsunuz, yanınıza aldığınız zaman da annemin başına gelen olay yaşanabiliyor. En azından güvendikleri yer neresi ise banka mı olur, oraya teslim etsinler" diye konuştu.
DHA
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