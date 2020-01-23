1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Albayraklar Savunma sektörden çekilme kararı aldı

Wattozz ve T61 gibi savunma ürünleriyle tanınan Albayraklar Savunma A.Ş. hisselerini satışa çıkartarak sektörden çekilme kararı aldı.
 23 Ocak 2020 20:44
Yazdır
Albayraklar Savunma sektörden çekilme kararı aldı

Wattozz ve T61 gibi savunma ürünleriyle tanınan Albayraklar Savunma A.Ş. hisselerini satışa çıkartarak sektörden çekilme kararı aldı.

2019 senesinde yılın en hızlı büyüyen savunma firması seçilen Albayraklar Savunma A.Ş. hisselerini satışa çıkartarak sektörden çekilme kararı aldı. Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak tarafından yapılan yazılı açıklamada şu sözlere yer verildi.

''Bugüne kadar hiçbir kurum ve kuruluştan en ufak bir finans desteği almadan Türk savunma sanayisinin toplam yıllık ihracat rakamını tek başına yakalayabilecek satış değerine sahip eşsiz savunma ürünleri icat edip geliştirdik. Yapılamaz denilenleri yaptık. Amerikan üretimi teknolojilere rakip çıktık. Yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla ve tamamen öz sermayemiz ile ortaya çıkardığımız Wattozz ürün serimiz uluslararası platformlarda üstün başarı ödüllerine layık görüldü ve Wattozz isminin dünyadaki marka değeri milyonlarca dolara ulaştı.Savunma sanayi firmamızı üzerindeki ürünlerin patent ve marka hakları ile birlikte satışa çıkartma kararı aldığımızı üzülerek beyan ederim.''
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tüketicilerin maddi durum beklentisi 9 ayın zirvesinde
23 Ocak 2020 21:20		 MTV'de 2020 yılı ilk taksit ödemesi için son 9 gün
23 Ocak 2020 21:16
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
23 Ocak 2020 21:12		 Aydem ve Gediz Elektrik'ten avukatlara indirimli elektrik
23 Ocak 2020 11:57
Daha ucuz et için 'aile çiftlikleri' önerisi
23 Ocak 2020 11:16		 MTV'yi zamanında ödemeyen, daha sonra faizli ödeyecek
23 Ocak 2020 11:07
Bakan Varank, yerli üretim elektrikli faytonun direksiyonunda
23 Ocak 2020 10:15		 Genç işsizlik dünyanın meselesi...Ne okuyor, ne de çalışıyor
23 Ocak 2020 09:40
Kandıran indirimlere son! 12 ay süren indirimlere düzenleme geliyor
23 Ocak 2020 09:22		 Yem üretiminde Avrupa birincisiyiz
23 Ocak 2020 07:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:41 - Gripten korunmak için zencefil ve zerdaçal önerisi21:36 - Ahmet Hakan canlı yayında çok kızdı: Bağlamayın bu adamı21:32 - Kredi kartları restoranlarda bahşiş kültürünü bitiriyor21:28 - Greyderin kabininde sıkışan muhtar hayatını kaybetti21:24 - Görenler şaştı kaldı! Deniz suyu 30 metre kadar çekildi21:20 - Tüketicilerin maddi durum beklentisi 9 ayın zirvesinde21:16 - MTV'de 2020 yılı ilk taksit ödemesi için son 9 gün21:12 - Bankacılık sektörünün mevduatı arttı21:08 - İstinaf, mahkemenin 'şiddet' gerekçesini 'soyut' buldu21:04 - Düzensiz gelir beyin sağlığını olumsuz etkiliyor
21:00 - Bakan Pakdemirli AA Editör Masası'na konuk olacak20:56 - Almanya Başbakanı Merkel Türkiye'ye geliyor20:52 - Trabzonspor kupada çeyrek finale adını yazdırdı20:48 - Türk Büyükelçi: Türk vatandaşları virüsten etkilenmedi20:44 - Albayraklar Savunma sektörden çekilme kararı aldı20:39 - Sürücünün çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti20:35 - Evde çalınır diye yanına aldığı birikimini pazarda çaldırdı20:31 - 32 bin liralık doğal gaz faturası mahkemelik oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Asgari ücretliye devlet katkısı
Görevdeki 36 hakim savcı ve 160 memur için işlem yapılması istendi
Şube Müdürü'nün oğlu, gelini ve görümcesine kadrolu iş!
2020 EKPSS başvuru kılavuzu yayımlandı
Bekçilere dair 18 maddelik kanun teklifinin tam metni
15 Temmuz'dan sonra kritik merkeze sızan 3 FETÖ'cü ihraç edildi
Mansur Yavaş, makamındaki 'sağır odayı' açıkladı
Sağlık Bakanlığı, eş durumu nakil duyurusunu yayımladı
Şehir hastanelerinde '24 saat nöbet' uygulaması devrede
Başkent'te 4.5 şiddetinde deprem
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Türk Mitolojisi 2
Wuhan virüsü 1
son gelen doğalgaz faturaları 1
flim seyrederken ağlamak 4
hikaye 3
istemi betil 1
Della 2
nick'in anlamı 2
mal mülk biriktirmeye karşı olan insan 2
erken uyanmak 2
SON İLANLAR
Kastamonu Şerife Bacı Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Söğüt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çukurca Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Zonguldak Ereğlı Belediyesi 5 İşçi Alacak
Kayseri Yahyalı SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Gaziantep Şahinbey Geçici 4 İşçi Alacak
Burdur Bucak SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Burdur Altınyayla SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam