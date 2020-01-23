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Trabzonspor kupada çeyrek finale adını yazdırdı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, Yukatel Denizlispor'u penaltılarda 4-2 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
 23 Ocak 2020 20:52
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Trabzonspor kupada çeyrek finale adını yazdırdı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, 2-0 kazandığı maçın rövanşında Yukatel Denizlispor karşısında normal süre ve uzatma bölümünü 2-0 geride kapatan Trabzonspor, rakibine penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Yukatel Denizlispor öne geçti. Nwakaeme'nin ceza sahasına doğru yaptığı geri pasta araya giren Estupinan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce Kardeşler'in müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 1-0.

23. dakikada Yukatel Denizlispor farkı 2'ye çıkarttı. Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Sacko'nun pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Recep Niyaz'ın vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

49. dakikada Muhammet Özkal'ın Sörloth'a ceza sahası içinde yaptığı faul sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi. 51. dakikada topun başına geçen Sörloth'un vuruşunu kaleci Tolgahan Acar kurtardı.

62. dakikada Mikel'in savunma arkasına attığı uzun pasla topla buluşan Nwakaeme ceza sahası içine şutunda meşin yuvarlağı kaleci Tolgahan Acar müdahalesiyle uzaklaştırdı.

83. dakikada sol kanatta topla buluşan Olcay Şahan kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak az farkla kalenin yanından dışarı çıktı.

Müsabakanın 90 dakikalık bölümü de Yukatel Denizlispor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi ve uzatma bölümlerine geçildi.

94. dakikada soldan ceza sahasına giren Nwakaeme, Lopes'le girdiği iki mücadele sonrasında yer kaldı. Müsabakanın hakemi Ali Şansalan, kendisini aldatmaya yönelik olarak değerlendirdiği pozisyon sonrasında Nijeryalı futbolcuya sarı kart gösterdi. Hakeme itirazlarda bulunan Nwakaeme, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve penaltı atışlarına gidildi.

Yukatel Denizlispor'da Estupinan, Recep Niyaz, penaltı atışlarında fileleri havalandırırken, Murawski ve Lopes kaleciyi geçemedi. Trabzonspor ise Pereira, Sosa, Ndiaye, Doğan Erdoğan kullandıkları penaltıları gole çevirdi.

Trabzonspor, penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayarak çeyrek finale adını yazdırdı.

Anadolu Ajansı
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