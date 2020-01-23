Almanya Başbakanı Merkel Türkiye'ye geliyor
|23 Ocak 2020 20:56
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İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında gerçekleşecek görüşmede, Türkiye ile Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek.
İki ülke arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların konuşulacağı görüşmede, Almanya'nın temmuz ayı itibarıyla başlayacak Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı çerçevesinde, Türkiye-AB ilişkileri, katılım süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi konuları ağırlıklı olarak ele alınacak.
Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meselelere ilişkin fikir alışverişinde bulunulacak.
Ziyaret kapsamında, Türk-Alman Üniversitesinin yeni eğitim ve sosyal tesis binalarının resmi açılışının Erdoğan ve Merkel'in katılımıyla gerçekleştirilmesi de planlanıyor.
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