Bakan Pakdemirli AA Editör Masası'na konuk olacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
|23 Ocak 2020 21:00
|Yazdır
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yarın saat 10.00'da başlayacak Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları, AA'nın internet sitesi (www.aa.com.tr) ile AA Finans'tan (www.aafinans.com) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ahmet Hakan canlı yayında çok kızdı: Bağlamayın bu adamı
23 Ocak 2020 21:36
|Almanya Başbakanı Merkel Türkiye'ye geliyor
23 Ocak 2020 20:56
|Türk Büyükelçi: Türk vatandaşları virüsten etkilenmedi
23 Ocak 2020 20:48
|Deniz Baykal, Domuz Gribi nedeniyle hastaneye kaldırıldı
23 Ocak 2020 20:27
|VGM'den Bilim Sanat Vakfı açıklaması
23 Ocak 2020 20:11
|MHP'li vekilden 'iğne kör etti' iddialarına ilişkin açıklama
23 Ocak 2020 19:39
|Türk eğitim ve teknoloji şirketleri Londra'da tek çatı altında
23 Ocak 2020 19:27
|AP Raportörü, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
23 Ocak 2020 19:19
|MEB'den öğretmenlere dağıtılan kitaba ilişkin açıklama
23 Ocak 2020 19:04
|Kılıçdaroğlu'ndan Bilim ve Sanat Vakfı açıklaması
23 Ocak 2020 18:33