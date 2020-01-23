1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstinaf, mahkemenin 'şiddet' gerekçesini 'soyut' buldu

Kadının şiddetli geçimsizlik nedeniyle, kocanın da eşinin Baptist kilisesine katıldığını gerekçe göstererek açtığı boşanma davasında yerel mahkeme, kadının bu kiliseye katılmasını eşine karşı "sosyal şiddet" saydı.
 23 Ocak 2020 21:08
Yazdır
İstinaf, mahkemenin 'şiddet' gerekçesini 'soyut' buldu

Kadının şiddetli geçimsizlik nedeniyle, kocanın da eşinin Hristiyanlığın Baptist kilisesine katıldığını gerekçe göstererek açtığı boşanma davasında, istinaf, yerel mahkemenin bu kiliseye katılmayı eşe karşı "sosyal şiddet" saymasını "soyut ve duyuma dayalı" olarak değerlendirdi.

Rus asıllı Türk vatandaşı kadın, 2005'te Türk vatandaşı bir erkekle evlenerek İslam dinini seçti. Bir çocukları olan çift, sorunlar yaşamaya başlayınca 2015'te mahkemelik oldu.

Sürekli hakaret eden ve alkol kullandığı zaman kontrolden çıkan eşinin kendisini darbettiğini, evine bakmadığını öne süren kadın, kendisi için aylık 5 bin, kızı için aylık 3 bin lira tedbir nafakası, 400 bin lira maddi ve manevi tazminat ve çocuğun velayetinin kendisine verilmesi talebiyle dava açtı.

Kocadan karşı dava

Boşanma davasına karşı dava açan koca, dilekçesinde, başlangıçta iyi giden evlilik birliğinin, kültürel, sosyal ve mizaç farklılıkların yarattığı anlaşmazlıklar nedeniyle çekilmez hale geldiğini, eşinin müşterek yaşamın getirdiği sorumlulukları yerine getirmediğini savundu.

"Eşinin dini inançlarında değişiklik yaparak tekrar Hristiyan olduğunu, Baptist tarikatına adayan bir yaşam içine girmesiyle eşi arasındaki sosyal iletişimin bittiğini, eşinin bu tarikatın önerdiği şekilde yaşamaya başladığını, tüm maddi olanaklarını onların hizmetinde kullandığını, çocuklarını da aynı yaşam biçimine zorladığını, kızını rahibe yapmak istediğini" ileri süren koca, çocuğun velayetinin kendisine verilmesini, aksi takdirde devlet koruması altına alınmasını, nafaka ve tazminat taleplerinin reddini istedi.

Yerel mahkeme kadının kiliseye katılmasını "eşine karşı sosyal şiddet" saydı

Bakırköy 6. Aile Mahkemesi, evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle çiftin boşanmasına karar verdi. Kadının maddi ve manevi tazminat ile nafaka taleplerini reddeden mahkeme, davalının velayeti anneye verilen çocuk için aylık 800 lira iştirak nafakası ödemesine hükmetti.

Kararda, herkesin dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşit, dini inanç ve kanaat hürriyetlerine sahip olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Kimse ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Dini inanç ve kanaatlerinden dolayı da kimse kınanamaz ve suçlanamaz.

Mevcut davada kadının tekrar Hristiyanlık dinine dönmesi kendi fikir ve dini özgürlüğüdür. Ancak dinlenilen tanık beyanlarına göre, kadın normal kiliseye gitmeyip Hristiyanlık dininde bir tarikat olan Baptistlerin kilisesine giderek eşine karşı sosyal şiddet ve güvensizlik yaratmıştır. Zira kadın evlendiğinde Müslüman olmuştur. Ayrıca çocuğa sorulduğunda Rus ve Hristiyan olduğunu söylemiştir. Çocuğun dini eğitimi konusunda eşinin görüşünün alınmadığı anlaşılmaktadır."

İstinaf: Kadın kendi inanç temelinde hareket etme özgürlüğüne sahiptir

Yerel mahkemenin kararına yönelik itirazları İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi karara bağladı.

Yerel mahkemece verilen hükümleri kaldırarak yeni hüküm kuran daire, tarafların boşanmasına, kadının tazminat taleplerinin kısmen kabulü ile toplam 50 bin lira maddi ve manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Daire, velayeti anneye verilen çocuk için 800 lira iştirak nafakası, kadına da aylık bin lira yoksulluk nafakası ödenmesine hükmetti.

Kararda, herkesin dini inanç ve kanaat hürriyetine sahip olduğu belirterek, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Kadın evlenme sonrasında Hristiyanlık dinini seçme ve kendi inanç temelinde hareket etme özgürlüğüne sahiptir. Ancak başkasının kendi inanç temelinde hareket etmesi için kısıtlama getirme hakkına sahip değildir. Bu yönde gerçekleştirilen davranışlar sosyal şiddettir. Erkeğin, kadının inanç temelinde kendisine ve müşterek çocuklarına kısıtlama getirerek yasa dışı tarikat toplantılarına katıldığı, dini ayin ve törenlerinde ölçülü davranmadığı, çocuğun dini eğitimi konusunda eşinin görüşünü almadığı iddialarının dosyaya sunulan delillerle kanıtlanamadığı, bu yöndeki tanık beyanlarının da erkekten duyuma dayalı, soyut anlatımlardan ibaret olduğu anlaşılmıştır."

Kadının törenlerine katıldığı öne sürülen kilisenin yasaklanmış dini toplantılar yaptığı iddiasının da sunulan delilerle kanıtlanamadığı vurgulanan kararda, "Bu nedenlerle kadının erkeğe ve çocuğa sosyal şiddet uyguladığına dair kusurun gerçekleştiğine ilişkin karar gerekçesi ile kadının kusurlu bulunması sonucu boşanmaya karar verilmesi isabetli görülmemiştir." görüşüne yer verildi.

Ceza dairesinin kararında, erkeğin eşine fiziksel şiddet uyguladığı, maddi yükümlülüklerini yerine getirmediği, eşini evden kovduğu ve alkol kullandığına ilişkin kusurların ise gerçekleştiği vurgulanarak, kadına atfedilen hiçbir kurusun ise usulüne uygun olarak sunulan delillerle kanıtlanamadığı anlatıldı.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda erkeğin tamamıyla kusurlu bulunduğu aktarılan kararda, kadının bu yönde yaptığı istinaf başvurusunun yerinde görüldüğü bildirildi.

Tarafların temyiz başvurusunda bulunması halinde davada son noktayı Yargıtay koyacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AYM, gece alkollü içki satışına verilen cezayı hak ihlali saymadı
17 Ocak 2020 11:36		 Yargıtay'dan hakaret ve küfür kararı
17 Ocak 2020 09:24
Yargıda 'İyidil' kaosu, mahkemeler karıştı
17 Ocak 2020 07:08		 Manken Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili davada karar
15 Ocak 2020 21:46
'Paylaşılamayan köpek' hakkında mahkeme kararını verdi
14 Ocak 2020 21:18		 Kuaför tartışmasında mühürleme kararını yargı durdurdu
12 Ocak 2020 20:48
Mardin'de 'bekçi kimlik soramaz' kararı
07 Ocak 2020 13:04		 Rektörün kızına milyonluk şantaj iddiası... Karar çıktı
26 Aralık 2019 19:35
Cezaevindeki FETÖ üyesine AİHM bile inanmadı!
14 Aralık 2019 13:31		 Tüketici şikayet sitelerine kötü haber
12 Aralık 2019 22:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:41 - Gripten korunmak için zencefil ve zerdaçal önerisi21:36 - Ahmet Hakan canlı yayında çok kızdı: Bağlamayın bu adamı21:32 - Kredi kartları restoranlarda bahşiş kültürünü bitiriyor21:28 - Greyderin kabininde sıkışan muhtar hayatını kaybetti21:24 - Görenler şaştı kaldı! Deniz suyu 30 metre kadar çekildi21:20 - Tüketicilerin maddi durum beklentisi 9 ayın zirvesinde21:16 - MTV'de 2020 yılı ilk taksit ödemesi için son 9 gün21:12 - Bankacılık sektörünün mevduatı arttı21:08 - İstinaf, mahkemenin 'şiddet' gerekçesini 'soyut' buldu21:04 - Düzensiz gelir beyin sağlığını olumsuz etkiliyor
21:00 - Bakan Pakdemirli AA Editör Masası'na konuk olacak20:56 - Almanya Başbakanı Merkel Türkiye'ye geliyor20:52 - Trabzonspor kupada çeyrek finale adını yazdırdı20:48 - Türk Büyükelçi: Türk vatandaşları virüsten etkilenmedi20:44 - Albayraklar Savunma sektörden çekilme kararı aldı20:39 - Sürücünün çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti20:35 - Evde çalınır diye yanına aldığı birikimini pazarda çaldırdı20:31 - 32 bin liralık doğal gaz faturası mahkemelik oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Asgari ücretliye devlet katkısı
Görevdeki 36 hakim savcı ve 160 memur için işlem yapılması istendi
Şube Müdürü'nün oğlu, gelini ve görümcesine kadrolu iş!
2020 EKPSS başvuru kılavuzu yayımlandı
Bekçilere dair 18 maddelik kanun teklifinin tam metni
15 Temmuz'dan sonra kritik merkeze sızan 3 FETÖ'cü ihraç edildi
Mansur Yavaş, makamındaki 'sağır odayı' açıkladı
Sağlık Bakanlığı, eş durumu nakil duyurusunu yayımladı
Şehir hastanelerinde '24 saat nöbet' uygulaması devrede
Başkent'te 4.5 şiddetinde deprem
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
özlem 3
Mutsuzluğun kölesi olmak 3
Metinalkan 3
idal 2
istemi betil 1
flim seyrederken ağlamak 4
sinsi 2
kara propaganda 2
Dozaj 3
ayrılık 1
SON İLANLAR
Kastamonu Şerife Bacı Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Söğüt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çukurca Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Zonguldak Ereğlı Belediyesi 5 İşçi Alacak
Kayseri Yahyalı SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Gaziantep Şahinbey Geçici 4 İşçi Alacak
Burdur Bucak SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Burdur Altınyayla SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam