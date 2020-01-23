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Greyderin kabininde sıkışan muhtar hayatını kaybetti

Çorum'da, sürücüsünün karla mücadele çalışması yaptığı greyder, kontrolden çıkarak devrildi. Greyderin kabininde sıkışan muhtar Kenan Kümbet (55) hayatını kaybetti, 2 operatör yaralandı.
 23 Ocak 2020 21:28
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Greyderin kabininde sıkışan muhtar hayatını kaybetti

Çorum'da, sürücüsünün karla mücadele çalışması yaptığı greyder, kontrolden çıkarak devrildi. Greyderin kabininde sıkışan muhtar Kenan Kümbet (55) hayatını kaybetti, 2 operatör yaralandı.

Kaza, öğlenden sonra, merkeze bağlı Atçalı köyünde meydana geldi. Köyde karla mücadele çalışması yapan Murat Şahin'in kullandığı İl Özel İdaresi'ne ait greyder, eğimli yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, greyderdeki kabinde bulunan köy muhtarı Kenan Kümbet ve operatörler Murat Şahin ile Mertcan Üçtepe, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, muhtar Kenan Kümbet'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan greyder operatörleri, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kümbet'in cansız bedeni, iş makinesiyle itfaiye ekiplerince greyderin altından çıkarılıp, hastane morguna götürüldü.
DHA
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