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Ahmet Hakan canlı yayında çok kızdı: Bağlamayın bu adamı

CNN Türk canlı yayınına bağlanan CHP eski milletvekili Gökhan Günaydın'ın üslubu ve paylaşımı, programın sunucusu Ahmet Hakan'ın tepkisine neden oldu. Vekili canlı yayından alan Hakan, "Bağlamayın bu adamı hak etmiyor" dedi.
 23 Ocak 2020 21:36
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Ahmet Hakan canlı yayında çok kızdı: Bağlamayın bu adamı

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de FETÖ ile mücadelede yargı kararları ve siyasetteki uzantıları tartışıldı. Programın bir bölümünde adının zikredildiği iddiasıyla canlı yayına bağlanan CHP eski Milletvekili Gökhan Günaydın, sözleriyle Ahmet Hakan'ın tepkisini çekti.

"SİZİN NERENİZE SAYGI DUYACAĞIZ"

Kendisiyle irtibat kuran bir CNN Türk çalışanının telefonunu sosyal medyada paylaşan Gökhan Günaydın'ı eleştiren Ahmet Hakan, "Çok saygısız bir insansınız. 20 yaşında bir kızın telefon numarasını, sosyal medya hesabınızdan ortaya koydunuz. Sizin nerenize saygı göstereceğim. Bağlamayın bu adamı hak etmiyor" diyerek canlı telefon bağlantısından aldı.


Canlı yayında tansiyon yükseldi! Ahmet Hakan CHP'li eski vekili yayından aldı

NE OLMUŞTU

CHP Ankara eski Milletvekili Gökhan Günaydın, Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla görüş soran CNN Türk çalışanının cep telefonu numarasını sosyal medyada yayınlamıştı.

Gazeteci yazar Rahmi Turan, Beştepe'ye giden CHP'li ismin Muharrem İnce olduğunu açıklamıştı. Rahmi Turan'ın açıklamaları sonrası CNN Türk'te çalışan genç kız, bir dönem CHP Genel Başkanlığı yapmış Gökhan Günaydın'a telefonla ulaşarak "Söyleyeceğiniz bir şey var mı?" diye sormuş, Günaydın ise "Konuşmak istemiyorum" diye cevap vermişti.

Ancak Günaydın, sosyal medyada yaptığı bu telefon görüşmesini çarpıtarak takipçilerine aktarmıştı. Günaydın, "Biraz önce, 01.00'de 0 (537) 922 ... 'den arayan kişi, CNN'den aradığını, Gazeteci Rahmi Bey'in saraya giden CHP'liyi açıkladığını, buna karşı ne diyeceğimi sordu. O konuları Erdoğan'a ve Hakan Fidan'a sorun demem üzerine telefon kapandı. Rezilsin CNN, çamurunda boğul..." diye yazmıştı.
Memurlar.Net
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