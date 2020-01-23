Prof. Dr. Üşümezsoy: Manisa için tehlike geçmedi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğünde depremin ardından daha önce Akhisar'ı uyaran Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Manisa için tehlikenin geçmediğini söyledi. Üşümezsoy, "Fayların birisi kırıldığı zaman 7 büyüklüğünde depremler oluşabilir" dedi.

Akhisar'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem 11 ilde hissedildi. Sarsıntı sonrası bazı illerde vatandaşlar sokaklara dökülerek, geceyi sokakta geçirdi. 3 yıl önce "6,5 büyüklüğünde bir deprem oluşabilir" açıklamasını yapan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Manisa için tehlikenin geçmediği söyledi. Üşümezsoy, "Bu fay hattı Manisa'dan Akhisar ve Kırkağaç'a doğru giden yamuk bir fay sistemi. Buna velev gelen Akhisar-Gölmarmara, Akhisar-Saruhan, Manisa Spil Dağı'nın doğu kesimi düzleminde olan faylar. Bu üç faylar bir tarak gibi ana faya doğru bulunmaktadır. Bu faylar üzerinde ikisinin birleştiği yerde daha etkin depremler oluşturmaktır. Benzeri Midilli tarafı ile de faylarla kesişmekte, keza Foça'daki fay da aşağıdan İzmir Körfezi'ne girip kuzeye Foça'ya giden fayın kesiştiği yerde oluşuyor. Bu faylar, ikisi birlikte çalıştığı zaman riskli oluyor ama tek başına çalışırsa risk düşük olur. Manisa'da hem kuzeyden hem de kuzeydoğusundan Salihli'ye doğru giden fay hattı var, ama daha çok bu üç tarak gibi olan faylardan Gölmarmara, Saruhan, Manisa hatları giderek Gediz Vadisi'ne doğru uzanan faylar. Bunları dikey kesen ise Manisa ve Akhisar fayı. Bunların birisi kırıldığı zaman 7 büyüklüğünde depremler oluşabilir" ifadelerini kullandı.

"Bu küçük depremler artıkça daha büyük bir yırtılmayı getirecektir"

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, artçı sarsıntılarla ilgili, "Bu küçük depremler artıkça daha büyük bir yırtılmayı getirecektir" şeklinde konuştu. Üşümezsoy, "Akhisar'da geçen hafta olan iki büyük deprem sonrası oluşan hareketlilik Akhisar'a dikkat çekmemiz gerektiğini gösterdi. Uzun zamandır bölgece deprem olmamıştı. Bu faylarda streslerin biriktiğini, stres sonucu bu fayların yırtıldığını gördük. Bu küçük depremler artıkça daha büyük bir yırtılmayı getirecektir. Bunun anlamı da büyük bir deprem olacağı tanısıdır. Bu bölgedeki faylar Güneydoğu'dan gelen normal fay sistemi ile kuzey-güney yönünde batıdan çevreleyen yanal atımlı fay sistemlerinin kesiştiği faylardır. Kesiştikleri nokta çekmece rafının rayları gibi birbirine paralel giden bir parçadır. Bu faylar yakın zamanda kırılabilir veya kırılmaz yapılaşmayı kırılacak fay sistemine göre düzenlemekte yarar vardır. Zemini de sağlam olmayan Akhisar'daki yapılaşma kriterlerinde bu konu dikkate alınmadı. Bölge çok rahat 6 ve üstü depremler üretebilir" dedi.