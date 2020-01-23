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Çorum'da içme suyu fiyatlarında yüzde 10 indirim

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, su fiyatlarında yüzde 10 indirim kararı aldıklarını açıkladı.
 23 Ocak 2020 21:56
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Çorum'da içme suyu fiyatlarında yüzde 10 indirim

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, su fiyatlarında yüzde 10 indirim kararı aldıklarını açıkladı.

Kış aylarıyla birlikte vatandaşın hem ısınma hem de diğer gider kalemlerinin arttığını, vatandaşın cebini rahatlatmak istediklerini belirten Başkan Aşgın, "Çorum Belediyesi olarak her zaman hemşerilerimizin yanındayız. Kış aylarında harcama kalemleri artıyor. Biz de karınca kararınca böyle bir indirim kararı aldık. Amacımız Hakk'ın rızası, halkımızın duasıdır. Şubat ayından itibaren başlayacak olan indirim Ramazan ayı sonrasında 1 Haziran'a kadar devam edecek." dedi.

Suya indirim konusunun gündemlerinde olduğunu, konuyu AK Parti, CHP ve MHP Belediye Meclis Grup Başkanlarıyla paylaştığını belirten Başkan Aşgın, 27 Ocak Pazartesi günü Belediye Meclisini olağanüstü toplayacaklarını ve suya indirim kararını tüm meclis üyelerinin katılımıyla oy birliğiyle alacaklarını vurguladı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, öte yandan gaziler, şehit yakınları, dul ve yetimlerin içme suyundan % 50 oranında indirimden faydalanmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
İhlas Haber Ajansı
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