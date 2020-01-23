FETÖ firarisi Arif Erdem ABD'de görüntülendi!
TRT'nin haberine göre firari FETÖ'cü Arif Erdem, bir restorandan çıkarken kameralara yakalandı.
|23 Ocak 2020 22:01
|Yazdır
TRT'nin haberine göre firari FETÖ'cü Arif Erdem, bir restorandan çıkarken kameralara yakalandı.
FETÖ'cüler Türkiye'den kaçarken beraberinde çaldıkları paraları da götürdü. "Şoförlük yapıyoruz" diyerek farklı bir imaj çizmeye çalışsalar da görüntüler FETÖ'cülerin Türkiye'den kaçırdıkları paralarla ABD'de lüks bir hayat sürdüklerini belgeliyor.
FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari Arif Erdem de ABD'de lüks hayat yaşayanlardan biri.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|142 sanıklı darbe girişimi davasına devam edildi
23 Ocak 2020 20:19
|14 adliye ve cezaevi personeli FETÖ'den gözaltında
23 Ocak 2020 20:15
|FETÖ sanığı çiftin yeniden yargılanmasına başlandı
23 Ocak 2020 19:11
|FETÖ'nün 'kaymakamlar il imamı' yeniden hakim karşısında
23 Ocak 2020 18:51
|FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni, 'silahlı terör örgütü üyeliği'nden yargılanacak
23 Ocak 2020 17:42
|Kayseri'de FETÖ sanığı eski üsteğmene hapis cezası
23 Ocak 2020 16:08
|FETÖ'den tutuklanan Bekmezci örgütle bağlantılı 'vakıflardan sorumlu'ymuş
23 Ocak 2020 15:32
|FETÖ'nün 'kadim abisi' Bekmezci tutuklandı
23 Ocak 2020 13:54
|Uşak'taki FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
23 Ocak 2020 13:21
|İYİ Parti'den Kanal İstanbul Projesi'ne itiraz
23 Ocak 2020 12:30