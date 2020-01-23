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FETÖ firarisi Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

TRT'nin haberine göre firari FETÖ'cü Arif Erdem, bir restorandan çıkarken kameralara yakalandı.
 23 Ocak 2020 22:01
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FETÖ firarisi Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

TRT'nin haberine göre firari FETÖ'cü Arif Erdem, bir restorandan çıkarken kameralara yakalandı.

FETÖ'cüler Türkiye'den kaçarken beraberinde çaldıkları paraları da götürdü. "Şoförlük yapıyoruz" diyerek farklı bir imaj çizmeye çalışsalar da görüntüler FETÖ'cülerin Türkiye'den kaçırdıkları paralarla ABD'de lüks bir hayat sürdüklerini belgeliyor.

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari Arif Erdem de ABD'de lüks hayat yaşayanlardan biri.

TRT
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