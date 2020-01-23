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Galatasaray, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde

Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turunda Çaykur Rizespor'u 1-1 ve 2-1'lik skorlarla geçerek çeyrek finale yükseldi- Mario Lemina, Galatasaray'da ilk kez bir resmi maçta gol sevinci yaşadı
 23 Ocak 2020 22:31
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Galatasaray, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1-1 sona eren ilk maçın rövanşında Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Galatasaray, çeyrek finale çıktı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında daha etkili oynayan taraf olan sarı-kırmızılı ekip, Taylan Antalyalı, Adem Büyük ve Jesse Sekidika ile net pozisyonlardan yararlanamadı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren müsabakanın 60. dakikasında Galatasaray, Adem Büyük'ün penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 77. dakikasında Oğulcan Çağlayan'ın penaltıdan kaydettiği golle Karadeniz temsilcisi 1-1 beraberliği yakaladı. Müsabakada baskılı oyununu sürdüren sarı-kırmızılı ekip, 82. dakikada Mario Lemina'nın attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Türkiye Kupası'nı 18 kezle en çok kazanan takım olan Galatasaray, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı.

- VAR ile penaltı kazandı

Galatasaray, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla penaltı kazandı.

Maçın 58. dakikasında Martin Linnes'in soldan ortasında top ters kanattan oyun alanını terk etti. Pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan önce korner kararı verdi. Karaoğlan, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyerek Yan Sasse'nin meşin yuvarlağa ceza sahası içinde elle müdahale ettiğine hükmedip penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıyı kullanan Adem Büyük, takımını öne geçiren golü kaydetti.

- Lemina'dan ilk gol

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Mario Lemina, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir resmi maçta gol attı.

Müsabakanın 82. dakikasında kornerden gelen topu kafayla ağlara yollayarak takımını 2-1 öne geçiren Gabonlu orta saha oyuncusu, Galatasaray'da ilk kez gol sevinci yaşadı.

- Tribünlerde 20 bine yakın taraftar

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçını 20 bine yakın taraftar tribünden izledi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, karşılaşma için Türk Telekom Stadı'na 19 bin 797 biletli futbolsever giriş yaptı.

- Kupa yolu

Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan sarı-kırmızılı takım, bu turda TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'u iki maç sonunda eleyerek son 16 turuna yükseldi.

Galatasaray, son 16 turunda Çaykur Rizespor ile ilk maçta 1-1 berabere kalırken, sahasındaki rövanş mücadelesini 2-1 kazandı ve çeyrek finale adını yazdırdı.
Anadolu Ajansı
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