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Esnaf Hastanesi Derneği'ne 'FETÖ'cü kayyum' soruşturması

İstanbul Esnaf Hastanesi Koruma ve Yardım Derneği'ne 2007 yılında kayyum olarak atanan M.K., A.Ü. ve H.G. hakkında FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusuyla ilgili soruşturma başlattı
 23 Ocak 2020 22:41
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Esnaf Hastanesi Derneği'ne 'FETÖ'cü kayyum' soruşturması

Dernek yönetiminin yolsuzluk iddiasıyla görevden alınması sonrası, FETÖ'nün İçişleri Bakanlığı imamı olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan, dönemin İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanı Şentürk Uzun tarafından kayyum olarak görevlendirilen M.K., A.Ü. ve H.G.'nin, de örgüt üyesi olduğu iddia edildi. İTO avukatlarından Avukat Dr. Ramazan Arıtürk'ün yaptığı suç duyurusunda, kayyum M.K.'nin telefonunda FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock yüklü olduğu, ayrıca örgüte ait Kimse Yok Mu Derneği'ne de bağışlarda bulunduğu, H.G.'nin ise FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yurt dışına kaçtığı bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusuyla ilgili soruşturma başlattı. M.K.'nin halen görev yaptığı Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'na da soruşturma dosyasıyla ilgili bilgi gönderildi. Orman Genel Müdürlüğü'nün M.K. hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından, kamuya yararlı faaliyetler yürütmesi amacıyla kurulan Derneğin, 3 milyar TL mal varlığı olduğu belirtildi. İçişleri Bakanlığı mahrem imamı olduğu iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanı Şentürk Uzun'un, M.K., A.Ü. ve H.G.'nin kayyum olarak atanması için mahkemeye ısrar ettiği belirtildi. Kayyum olarak atamaları yapıldıktan sonra ise yine kendileri gibi FETÖ ile bağlantılı üyeleri derneğe aldıkları bildirildi. M.K'nin özellikle Şentürk Uzun'la ve FETÖ ile bağlantılı başkaca kişilerle sık sık görüşme halinde olduğu, kullandığı iki telefon hattında ByLock programının kurulu olduğu, bu telefon hatları üzerinden örgütün tepe isimleriyle görüşmeleri olduğunun HTS kayıtlarından tespit edileceği belirtildi. M.K'nin ayrıca örgüte ait Kimse Yok Mu Derneği bağışlarda bulunduğu da ifade edildi. Kayyumlardan H.G.'nin ise 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yurt dışına kaçtığı ve hali hazırda kaçak olduğu belirtildi.

DERNEĞİ ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞTILAR İDDİASI

Suç duyurusunda İçişleri Bakanlığı'nın sözde imamı olan Şentürk Uzun'un kayyum atadığı isimler ve onların aldığı yeni üyelerle derneği ele geçirmeye çalıştığı belirtilerek, "Kendilerine yakın ve FETÖ ile iltisaklı üyeleri derneğe yerleştirdiği, bu yolla da bahse konu derneği ele geçirmeye çalıştığı görülmüştür. Devletimizin çıkarları doğrultusunda uzun yıllardır hizmet veren Esnaf Hastanesi Derneği'nin FETÖ'nün kirli ellerinden ve bunların uzantılarından kurtarılması gerekmektedir. M.K., A.Ü. ve H.G. ile Şentürk Uzun, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2019/8. ihbar numarasıyla FETÖ üyeliğinden soruşturma devam etmektedir. Bunun yanı sıra yine M.K'nin çalışmakta olduğu kurum olan Orman Genel Müdürlüğü'ne de aynı hususlarda bildirim yapılmıştır" denildi.
DHA
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