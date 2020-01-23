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Fatih Terim: Arda'yı istediğimi yönetime ilettim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Arda'yı istediğimi yönetime ilettim. Onlar bu kararda olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığıdır." dedi.
 23 Ocak 2020 22:51
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Fatih Terim: Arda'yı istediğimi yönetime ilettim

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1-1'in rövanşında Çaykur Rizespor'u Adem Büyük ve Mario Lemina'nın golleri ile 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maç sonunda basın toplantısında Arda Turan ile ilgili gelen bir soruya yanıt verdi.

"BU GALATASARAY'A YAKIŞAN BİR DURUM DEĞİL"

Terim, "Geçen gün Arda konusu için yönetim tarafından davet edildim. Ben düşüncelerimi söyledim. Galatasaray'da yetişen Arda'ya şans verilmeli dedim. Başkan, Abdurrahim Bey ve Yusuf Bey vardı. Aynı fikirde olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığı mıdır, evet fikir ayrılığıdır. Arda Turan için yaptığımız toplantıdan çıkarken bu kararın iyi yönetilmesinden yana olduğumu üzerine basarak söyledim ama ben daha eve varmadan, bir gazeteciye, birkaç gazeteciye, maalesef verilmiş. Bu Galatasaray'a yakışan bir durum değil açıkçası" açıklamasında bulundu.
Memurlar.Net
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