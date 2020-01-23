1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MHP'den ihraç edilmişti, Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı

MHP'den ihraç edilen eski milletvekili Sinan Oğan, katıldığı programda cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olacağını açıkladı. Oğan, "Türkiye'yi yönetme sevdasında olan bir siyasetçi olarak elbette ki bu hakkı kendimizde görüyoruz. Bununla ilgili çalışmamızı sürdürüyoruz. Ve inşallah günü zamanı geldiğinde de bunu hep beraber göreceğiz" dedi.
 23 Ocak 2020 22:57
Yazdır
MHP'den ihraç edilmişti, Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı

Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, CTT TV'de Korcan Karar ile 60 Dakika programında soruları yanıtladı. Sinan Oğan, programda cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıkladı.

"MUHTEMEL CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLARINDAN BİRİSİYİM"

Program sunucusu Korcan Karar'ın "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Erdoğan'ın muhtemel rakipleri kimler olabilir?" sorusuna yanıt veren Oğan, "Seçimler eğer zamanında yapılacaksa şu an muhtemel rakiplerinden birisiyle konuşuyorsunuz. Onu söyleyebilirim" dedi.

"DÜNYA GENÇ LİDERLERİ İŞ BAŞINA GETİRİYOR"

Sunucu aldığı bu cevap ile şaşkınlık şaşkınlık yaşarken, "Bunu biraz daha açar mısınız? Çok da iddialı söylediniz" sözlerine cevap veren Oğan, "Türkiye'de nüfusun önemli bir kısmı genç nüfustan oluşuyor. Türk halkının büyük bir kısmı milliyetçi duygularla yoğrulmuş. Dünyada iki önemli rüzgar var. Bir: Genç liderleri dünya artık iş başına getiriyor. İnsanlar artık koşturan, koşan, çalışan, dünyayı okuyabilen genç lider isitiyor. İkincisi: Artık milliyetçi, vatanını milletini seven liderlere ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

"ADAYLIKLA İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ SÜRDÜRÜYORUZ"

Sinan Oğan açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"O sebeple bu şartları kendisinde gören bir siyasetçi olarak Türkiye'yi yönetme sevdasında olan bir siyasetçi olarak elbette ki bu hakkı kendimizde görüyoruz. Bununla ilgili çalışmamızı sürdürüyoruz. Ve inşallah günü zamanı geldiğinde de bunu hep beraber göreceğiz. Arkamda Türk milleti ve Türk milliyetçileri."

SİNAN OĞAN KİMDİR?

1 Eylül 1967 Iğdır doğumludur.

Sinan Oğan, stratejik araştırmacı ve 24. dönem MHP Iğdır milletvekilidir.

Azeri kökenli olan Sinan Oğan, Marmara Üniversitesi İİBF mezunu olup yüksek lisans çalışmasını aynı üniversitede tamamladı. Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi'nde (MGİMO) doktora çalışmasını tamamlamıştır.

İleri düzeyde Rusça ve akademik düzeyde İngilizce bilen Sinan Oğan, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde araştırma görevlisi, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesinde öğretim görevlisi ve Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı.

TİKA Azerbaycan Temsilcisi de olan Sinan Oğan'a Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından "Devlet Nişanı" ile taltif edildi.

Sinan Oğan, aynı zamanda Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Rusya Ukrayna Araştırmaları Masası Başkanlığı yaptı.

Sinan Oğan, TÜRKSAM'ı kurdu ve Başkanlığını yaptı. Valdai Formu Üyesi olan Sinan Oğan'ın yayınlanmış 3 kitabı ve 500'den fazla makalesi bulunmaktadır.

Milliyet Gazetesi "Sosyal Bilimler", Marmara Üniversitesi "Akademik Üstün Başarı" ve Ekoavrasya Derneği "Türk Dünyasına Hizmet" ödüllerinin sahibi olan Sinan Oğan, "İnterpress Media Takip Merkezi" tarafından 2010 yılında televizyon ekranlarında en çok tartışılan konu ve en çok ekranda yer alan isimler üzerine yapılan bir çalışmada 131 haberle, Türkiye'de televizyon ekranlarında en fazla boy gösteren isimleri arasında yer aldı.

Sinan Oğan, 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Iğdır milletvekili seçilmiştir.

Türkiye-Arnavutluk ve Türkiye-Nijer Parlamentolararası Dostluk Grupları üyesi ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Genel Sekreteridir.

Haziran 2015 Türkiye Genel Seçimleri'nde partisinden aday gösterilmedi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
24 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
24 Ocak 2020 00:01		 Rumlardan 'bilgileri Türkiye'nin eline geçti' iddiası
23 Ocak 2020 23:20
Almanya Başbakanı Angela Merkel İstanbul'a geldi
23 Ocak 2020 23:14		 Binali Yıldırım'dan YHT bilet fiyatlarına ilişkin açıklama
23 Ocak 2020 22:26
Dünyanın merak ettiği açıklama geldi: Henüz erken!
23 Ocak 2020 21:46		 Ahmet Hakan canlı yayında çok kızdı: Bağlamayın bu adamı
23 Ocak 2020 21:36
Bakan Pakdemirli AA Editör Masası'na konuk olacak
23 Ocak 2020 21:00		 Almanya Başbakanı Merkel Türkiye'ye geliyor
23 Ocak 2020 20:56
Türk Büyükelçi: Türk vatandaşları virüsten etkilenmedi
23 Ocak 2020 20:48		 Deniz Baykal, Domuz Gribi nedeniyle hastaneye kaldırıldı
23 Ocak 2020 20:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:03 - Elbistan Belediyesi 8 sözleşmeli personelin işine son verdi00:01 - 24 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları23:46 - ABD 'doğum turizmi' için vize vermeyecek23:40 - Çalıntı bildirimini geç yapana ceza23:31 - Bu geceyi de sokakta geçirecekler23:26 - Adım adım WhatsApp Karanlık Mod kullanma rehberi23:20 - Rumlardan 'bilgileri Türkiye'nin eline geçti' iddiası23:14 - Almanya Başbakanı Angela Merkel İstanbul'a geldi23:08 - Yoğun kar yağışı şehirler arası yollarda ulaşımı aksatıyor23:03 - Şarjda unutulan telefon evi kül etti
22:57 - MHP'den ihraç edilmişti, Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı22:51 - Fatih Terim: Arda'yı istediğimi yönetime ilettim22:46 - Aşı karşıtlığı nedeniyle 2 bin 666 kişi kızamığa yakalandı22:41 - Esnaf Hastanesi Derneği'ne 'FETÖ'cü kayyum' soruşturması22:36 - Pendik'te köpeği ezen belediye çalışanı işten çıkarıldı22:31 - Galatasaray, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde22:26 - Binali Yıldırım'dan YHT bilet fiyatlarına ilişkin açıklama22:21 - Çıraktı, patron oldu, şimdi ise dünyaya açılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Elbistan Belediyesi 8 sözleşmeli personelin işine son verdi
24 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
film replikleri 3
Melih Germiyan 3
hadsiz 2
futbol 1
Hastalanan erkeklerin mızmız olması 8
Wuhan virüsü 3
en kötü kararın kararsızlıktan iyi olması 4
yokluk 2
duygusal şantaj 3
Metinalkan 2
SON İLANLAR
Kastamonu Şerife Bacı Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Söğüt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çukurca Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Zonguldak Ereğlı Belediyesi 5 İşçi Alacak
Kayseri Yahyalı SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Gaziantep Şahinbey Geçici 4 İşçi Alacak
Burdur Bucak SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Burdur Altınyayla SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam