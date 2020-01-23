Şarjda unutulan telefon evi kül etti

GÖREVDEKİ 36 HAKİM SAVCI VE 160 MEMUR İÇİN İŞLEM YAPILMASI İSTENDİ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün mahrem yargı yapılanmasına ilişkin soruşturmada, itirafçı 88 şüphelinin ifadelerinde, mukerrer isimler haric, 1639 kisiden bahsettiği, kamu sorgusunda bunlardan 160'ının aktif kamu çalışanı, 167'sinin ihraç kamu çalışanı (KHK'lı), 36'sının aktif hakim-savcı, 80'inin meslekten ihraç hakim-savcı olduğu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca bu kişilerin gereğinin yapılması için ilgili kurumlara bildirildiği öğrenildi.