1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şarjda unutulan telefon evi kül etti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şarjda bırakılan telefondan çıktığı iddia edilen yangında ev küle döndü.
 23 Ocak 2020 23:03
Yazdır
Şarjda unutulan telefon evi kül etti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şarjda bırakılan telefondan çıktığı iddia edilen yangında ev küle döndü.

Yangın, İslahiye ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Haboş cep telefonunu şarja bırakarak kardeşinin evine misafirliğe gitti. İddiaya göre, bu esnada şarja takılı cep telefonunun bulunduğu elektrik kontağından yangın çıktı. Evinden dumanların yükseldiğini gören Mustafa Haboş, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek diğer evlere sıçramadan söndürdü. Yangın sonrasında 6 kişinin yaşadığı ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AK Parti Milletvekili ve eşi trafik kazası geçirdi
23 Ocak 2020 22:06		 Greyderin kabininde sıkışan muhtar hayatını kaybetti
23 Ocak 2020 21:28
Sürücünün çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti
23 Ocak 2020 20:39		 Evde çalınır diye yanına aldığı birikimini pazarda çaldırdı
23 Ocak 2020 20:35
Seyir halindeyken sürücü ile yolcu birbirine girdi
23 Ocak 2020 20:06		 Restoran sahibi, dolandırıcılara 750 bin TL kaptırdı
23 Ocak 2020 19:55
Gaz alan araç patladı, sürücü ağır yaralandı
23 Ocak 2020 18:40		 Çakar lambalar korsan satışta
23 Ocak 2020 18:37
Saldırdığı başörtülü kıza mahkemede FETÖ'cü dedi
23 Ocak 2020 18:16		 Devrilen greyderin altında kalan muhtar öldü
23 Ocak 2020 17:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:03 - Elbistan Belediyesi 8 sözleşmeli personelin işine son verdi00:01 - 24 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları23:46 - ABD 'doğum turizmi' için vize vermeyecek23:40 - Çalıntı bildirimini geç yapana ceza23:31 - Bu geceyi de sokakta geçirecekler23:26 - Adım adım WhatsApp Karanlık Mod kullanma rehberi23:20 - Rumlardan 'bilgileri Türkiye'nin eline geçti' iddiası23:14 - Almanya Başbakanı Angela Merkel İstanbul'a geldi23:08 - Yoğun kar yağışı şehirler arası yollarda ulaşımı aksatıyor23:03 - Şarjda unutulan telefon evi kül etti
22:57 - MHP'den ihraç edilmişti, Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı22:51 - Fatih Terim: Arda'yı istediğimi yönetime ilettim22:46 - Aşı karşıtlığı nedeniyle 2 bin 666 kişi kızamığa yakalandı22:41 - Esnaf Hastanesi Derneği'ne 'FETÖ'cü kayyum' soruşturması22:36 - Pendik'te köpeği ezen belediye çalışanı işten çıkarıldı22:31 - Galatasaray, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde22:26 - Binali Yıldırım'dan YHT bilet fiyatlarına ilişkin açıklama22:21 - Çıraktı, patron oldu, şimdi ise dünyaya açılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Elbistan Belediyesi 8 sözleşmeli personelin işine son verdi
24 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tahammül 5
Yılan 2
kaçış sendromu hastalığı 2
özlemek 2
iyi insan olmak 6
gülümsemek 2
elif 1
Küçük ev aletleri 4
gelin arabalarının önünü kesme 3
orospu 1
SON İLANLAR
Kastamonu Şerife Bacı Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Söğüt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çukurca Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Zonguldak Ereğlı Belediyesi 5 İşçi Alacak
Kayseri Yahyalı SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Gaziantep Şahinbey Geçici 4 İşçi Alacak
Burdur Bucak SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Burdur Altınyayla SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam