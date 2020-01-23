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Almanya Başbakanı Angela Merkel İstanbul'a geldi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak çalışma ziyaretinde bulunmak üzere İstanbul'a geldi.
 23 Ocak 2020 23:14
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Almanya Başbakanı Angela Merkel İstanbul'a geldi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak çalışma ziyaretinde bulunmak üzere İstanbul'a geldi.

Merkel'i taşıyan uçak, saat 23.15'te Atatürk Havalimanı'na indi.

Angela Merkel ve beraberindeki heyetin yer aldığı konvoy, yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.

İstanbul'da bir dizi temasta bulunması beklenen Merkel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde ikili ilişkiler, Almanya'nın temmuz ayı itibarıyla başlayacak Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı çerçevesinde, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, katılım süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi konularının ele alınması bekleniyor.

Görüşmelerde ayrıca Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.
Anadolu Ajansı
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