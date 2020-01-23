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Rumlardan 'bilgileri Türkiye'nin eline geçti' iddiası

Kıbrıs Rum yönetimi, Yavuz sondaj gemisinin çalışmalar yaptığı sözde Rum parseli içindeki sahayla ilgili teknik bulguların Türkiye'nin eline geçtiğini iddia etti.
 23 Ocak 2020 23:20
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Rumlardan 'bilgileri Türkiye'nin eline geçti' iddiası

Rum basını iddianın kanıtlanmadığını, Türkiye'nin Barbaros Hayreddin sismik arama gemisinin elde ettiği verilerle hareket edebiliyor olacağını yazdı.

Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Eni ve Total şirketlerinin elde ettiği teknik bulguların Türkiye'nin eline geçtiğine dair önemli bilgilere sahip olduklarını ileri sürdü ancak detay vermedi.

Yavuz sondaj gemisi, KKTC'den aldığı yetkiyle Rum kesimine yakın mesafedeki G sahasında çalışmalara başlamıştı. Barbaros Hayreddin sismik arama gemisi bölgede kapsamlı araştırmalar yapmış ve muhtemel doğalgaz yataklarını belirlemişti.

Güney Kıbrıs'ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi'ndeki 8'inci parseli, Yavuz sondaj gemisinin çalışma sahasıyla içiçe geçmiş durumdaki en ihtilaflı 3 parselden birini oluşturuyor.

Rum basını, Güney Kıbrıs adına arama ve sondaj faaliyetlerini yürüten yabancı petrol şirketlerinin elde ettiği bilgilerin Türk tarafının eline geçtiği yönündeki iddialara geniş yer verdi.

Politis gazetesi hükümetin iddialarında çekişkiler bulunma ihtimaline dikkat çekti. Hükümetin ortaya kanıt koyamadığını, verilerin Türk tarafının eline mi geçtiği yoksa Yavuz'un Barbaros sismik arama gemisinin elde ettiği verilere göre mi sondaja başladığının bilinmediğini yazdı.

Gazete Rum hükümet sözcüsünün "veriler Türk tarafının eline geçti" açıklamasıyla olayı çarpıtma ihtimalinden de söz etti.

Tartışma siyasette de şok etkisi yarattı. Rum anamuhalefet partisi AKEL'in Genel Sekreteri Andros Kiprianu, sondaj sahasıyla ilgili verilerin Türk tarafının eline geçtiği iddiasından ziyade Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine dikkat çekti.

Kiprianu "Esas mesele Türkiye'nin Rum parseline girerek orada sondaj yapması ve bunu kimsenin durduramamasıdır" diye konuştu.
NTV
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