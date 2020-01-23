1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu geceyi de sokakta geçirecekler

Büyük tedirginlik yaşayarak dün geceyi sokakta geçiren mahalle sakinleri, bu gece de evlerinin bahçelerinde yaktıkları ateşin başında bekliyor.
 23 Ocak 2020 23:31
Yazdır
Bu geceyi de sokakta geçirecekler

Merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi olan 5.4'lük depremin ardından mahallede 5 metruk binanın çökmesinden sonra birçok evde de hasar ve çatlak oluştu.

Büyük tedirginlik yaşayarak dün geceyi sokakta geçiren mahalle sakinleri, bu gece de evlerinin bahçelerinde yaktıkları ateşin başında bekliyor.

Ayrıca AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri tarafından geceyi sokakta geçirmek isteyen vatandaşlar için iki çadır daha kurdu.

Depremzedeler için gece hazırlığı devam ederken, Kızılay tarafından da gıda yardımı yapıldığı bildirildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kredi kartları restoranlarda bahşiş kültürünü bitiriyor
23 Ocak 2020 21:32		 32 bin liralık doğal gaz faturası mahkemelik oldu
23 Ocak 2020 20:31
Meteorolojiden yağış, buzlanma ve don uyarısı
23 Ocak 2020 20:01		 Bakan Kurum'un acı günü
23 Ocak 2020 19:51
Hatalı baskı 20 YTL için 50 bin lira istiyor
23 Ocak 2020 19:47		 100 yıllık çınar Av. Şinasi Develi vefat etti
23 Ocak 2020 19:43
Her yıl taşkın yaşanıyordu, bu yıl kuraklık yaşanıyor
23 Ocak 2020 18:59		 En çok satılık ve kiralık daire aranan il ve ilçeler
23 Ocak 2020 17:22
İstanbul'da Çinli çiftte 'domuz gribi' şüphesi
23 Ocak 2020 17:09		 Bilim doğruladı... Stres saçlarınızı beyazlatıyor
23 Ocak 2020 16:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:03 - Elbistan Belediyesi 8 sözleşmeli personelin işine son verdi00:01 - 24 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları23:46 - ABD 'doğum turizmi' için vize vermeyecek23:40 - Çalıntı bildirimini geç yapana ceza23:31 - Bu geceyi de sokakta geçirecekler23:26 - Adım adım WhatsApp Karanlık Mod kullanma rehberi23:20 - Rumlardan 'bilgileri Türkiye'nin eline geçti' iddiası23:14 - Almanya Başbakanı Angela Merkel İstanbul'a geldi23:08 - Yoğun kar yağışı şehirler arası yollarda ulaşımı aksatıyor23:03 - Şarjda unutulan telefon evi kül etti
22:57 - MHP'den ihraç edilmişti, Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı22:51 - Fatih Terim: Arda'yı istediğimi yönetime ilettim22:46 - Aşı karşıtlığı nedeniyle 2 bin 666 kişi kızamığa yakalandı22:41 - Esnaf Hastanesi Derneği'ne 'FETÖ'cü kayyum' soruşturması22:36 - Pendik'te köpeği ezen belediye çalışanı işten çıkarıldı22:31 - Galatasaray, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde22:26 - Binali Yıldırım'dan YHT bilet fiyatlarına ilişkin açıklama22:21 - Çıraktı, patron oldu, şimdi ise dünyaya açılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Elbistan Belediyesi 8 sözleşmeli personelin işine son verdi
24 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Della 2
nusr-et 4
elif 1
Küçük ev aletleri 4
duygusal şantaj 3
mal mülk biriktirmeye karşı olan insan 2
öğrencilik 5
mağlubiyet 2
Hastalanan erkeklerin mızmız olması 8
kal gelmek 2
SON İLANLAR
Kastamonu Şerife Bacı Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Söğüt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çukurca Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Zonguldak Ereğlı Belediyesi 5 İşçi Alacak
Kayseri Yahyalı SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Gaziantep Şahinbey Geçici 4 İşçi Alacak
Burdur Bucak SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Burdur Altınyayla SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam