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24 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları

24 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
 24 Ocak 2020 00:01
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24 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci-yazar Uğur Mumcu için düzenlenecek anma törenine katılacak.

(Ankara/12.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AA Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen alanlarda incelemelerde bulunacak, Akhisar ilçesinde açıklama yapacak.

(Manisa/15.00)

2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye-Arnavutluk Ekonomik, Ticari, Sanayi ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu 12. Dönem Toplantısı kapsamında Arnavutluk Maliye ve Ekonomi Bakanı Anila Denaj ile bir araya gelecek.

- Bakanlar, Türkiye-Arnavutluk arasında KEK 12. Dönem protokolü imza törenine katılacak.

(Ankara/11.30)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Genel Merkezinde gerekleştirilecek "Türkiye'yi Yarınlara Taşımak" konulu programa katılacak.

(İstanbul/18.00)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenecek "Ekonomide Türkiye'nin Yönü ve Kaliteli Büyüme" konulu panele katılacak.

(İstanbul/15.00)

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2019 dönemi katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- 50'nci Dünya Ekonomik Forumu İsviçre'nin Davos kasabasında devam edecek, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Davos Zirvesi kapsamında temaslarda bulunacak.

(Davos)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsünün ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara)

3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

4- Berlin Konferansı sonrası Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler takip edilecek.

(Trablus/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Yüksek Seçim Kurulu, yeni seçilen üyeleriyle toplanacak, görev süresi dolan Sadi Güven'in yerine başkan seçimi yapılacak.

(Ankara/14.30)

2- Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevindeyken 24 Ocak 2001'de uğradığı silahlı saldırıda 5 polis ile şehit düşen Ali Gaffar Okkan, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında anılacak. Ali Gaffar Okkan ve şehit polisler için Diyarbakır'da anma töreni düzenlenecek.

(Sakarya/10.30/Diyarbakır/10.30)

3- Gazeteci yazar Uğur Mumcu, bombalı suikast sonucu öldürülmesinin 27. yılında evinin bulunduğu sokakta anılacak.

(Ankara/12.00)

4- Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı Hasan İsmail Hikmet'in "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle yargılandığı davaya Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

5- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1 - Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği ile Gaziantep FK, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/20.00)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek. Anadolu Efes ise İspanya'nın Real Madrid takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.45/Madrid/23.00)

3- TFF 1. Lig'de 19. hafta Akhisarspor-Bursaspor karşılaşmasıyla başlayacak.

(Manisa/19.00)

4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 14. haftanın ilk maçında Halkbank ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Ankara/18.00)

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