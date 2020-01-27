TPAO, BOTAŞ avukatları vekalet ücreti sorunlarının çözülmesini istiyor
|27 Ocak 2020 11:02
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399 sayılı KİT personel rejiminin düzenlenmesine dair KHK ile Yüksek Planlama Kuruluna TPAO, BOTAŞ, PTT, Kıyı Emniyeti, İller Bankası'nın ücret tavanlarını belirleme yetkisi verilmiştir.
Yüksek Planlama Kurulu genelde 2 yılda bir çıkarmış olduğu YPK kararı ile bu kurumlardaki personelin tavan ücretlerini belirlemekteydi.
2017 yılına kadar çıkarılan bütün YPK kararlarında tavan ücretin belirlenmesine esas ücret kalemleri "aylık ücret, her türlü sosyal yardım, zam. Tazminat, ödenek, vekalet ücreti, temettü, prim, ikramiyelerden bira aya isabet eden miktar ve diğer adlar altında yapılan ödemelerin brüt aylık ortalaması .....TL 'den yüksek olamaz" şeklinde belirlenmiştir.
Ancak 21.07.2017 tarih ve 30130 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2017/1 Tebliğ sayılı YPK kararında bu kalemlere sürpriz bir şekilde "avukatlık vekalet ücreti" ibaresi de eklenmiştir.
Bu ilavenin sonucu olarak TPAO, BOTAŞ, Kıyı Emniyeti gibi kurumlarda çalışan ve sayıları 50-60 civarında olan avukatlara vekalet ücreti ödemesi fiilen kesilmiştir.
Vekalet ücretinin dağıtımına ilişkin 659 sayılı KHK uyarınca bütün kurum avukatları her yıl belirlenen tutarda vekalet ücreti alırken binlerce dosya takip eden TPAO ve BOTAŞ avukatlarının bu hakları ellerinden alınmıştır.
1136 sayılı Avukatlık Kanununun 164. Maddesi "Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir" şeklindeki hükümle avukatlık vekalet ücretinin avukata ait olduğunu ve ücret niteliğinde olmadığını açıkça göstermektedir.
Buna rağmen bu kurum avukatları YPK'daki bu adaletsiz düzenleme nedeniyle 2017 yılından bu yana vekalet ücreti alamamaktadır.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Yüksek Planlama Kurulunun görevleri Cumhurbaşkanlığına geçtiğinden bu kurumlarda çalışan avukatlar çıkacak olan Cumhurbaşkanlığı kararında avukatlık vekalet ücreti ibaresinin çıkarılması sureti ile 2017 yılı öncesindeki uygulamaya dönülmek sureti ile devam eden bu mağduriyetin düzletilmesi beklemektedir
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