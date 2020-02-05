Yargı kararıyla işlemin iptalinde, maktu fazla çalışma ücreti de ödenir mi?
|05 Şubat 2020 11:02
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Kula belediyesinde İtfaiye eri olarak görev yapan bir personel 6360 sayılı Kanunla Manisa Büyükşehir belediyesine, buradan da norm fazlası olarak belirlenerek Kamu Hastaneleri Birliğine atanmıştır.
Açılan davada, Manisa İdare Mahkemesi işlemi iptal etmiş ve iptal kararı kesinleşmiştir. Parasal hakların iadesi için açılan davada ise İdare mahkemesi sosyal denge tazminatının ödenmesine ancak fiilen çalışılmadığı için maktu fazla çalışma ücretinin ödenmemesine karar vermiştir.
İzmir Bölge İdare Mahkemesi, ise yaptığı incelemede, idare mahkemesinin, maktu fazla çalışma ücretinin ödenmemesi yönündeki kararını hukuka aykırı bulmuştur. Bölge İdare Mahkemesi, maktu fazla çalışma ücretinin, hukuka aykırılığı yargı kararı ile saptanan atama işleminden kaynaklandığını belirtmiştir.
İŞTE MAHKEME KARARI
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