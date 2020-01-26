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26 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları

26 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
 26 Ocak 2020 00:01
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26 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cezayir ziyareti

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Abidesi'ne çelenk koyacak, Cezayirli mevkidaşı Abdulmecid Tebbun ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerinin ardından anlaşmaların imzalanmasına iştirak ederek ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Çalışma yemeğine katılarak Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Süleyman Şinnin ve Abdulkadir bin Salih'i kabul edecek Erdoğan, Türkiye-Cezayir İş Forumu'na katılacak.

(Cezayir)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Suriçi Grubu'nun düzenlediği İstanbul Toplantıları'na konuşmacı olarak iştirak edecek.

(İstanbul/10.30)

3- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak.

(Elazığ/11.00-15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara)

2- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

3- Berlin Konferansı sonrası Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler takip edilecek.

(Trablus/Moskova/Ankara)

SPOR

1- Süper Lig'de 19. haftaya Yukatel Denizlispor-Antalyaspor, Göztepe-Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Denizli/13.30/İzmir/16.00/Konya/19.00)

2- TFF 1. Lig'de 19. hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Hatayspor-Ekol Göz Menemenspor, Eskişehirspor-Adanaspor, Adana Demirspor-Boluspor karşılaşmalarıyla sürüyor.

(Erzurum/Hatay/14.00/Eskişehir/16.30/Adana/19.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta Türk Telekom-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Sigorta, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.00/Gaziantep/15.15/İstanbul/17.30/20.00)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 16. haftaya Beşiktaş TRC İnşaat-Bellona Kayseri Basketbol karşılaşmasıyla devam edilecek.

(İstanbul/15.15)

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. haftasına Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Atlasglobal Yeşilyurt-Türk Hava Yolları, Karayolları-Galatasaray HDI Sigorta, Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/15.00/17.30/Ankara/15.00/Bursa/19.00)

6- Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası A Grubu 4. hafta maçında Çekya temsilcisi Banik Most ile deplasmanda karşılaşacak.

(Most/20.00)

7- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 20. hafta müsabakaları tamamlanacak.

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