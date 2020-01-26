'Suriyeli çocuk tırnaklarıyla kazıya kazıya beni kurtardı'
Elazığ'daki depremde kurtarılan bir kadın, kendisini enkaz altından Suriyeli bir çocuğun çıkardığını söyledi.
|26 Ocak 2020 00:19
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Dün gece meydana gelen Elazığ'ın Sıvrıce ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde bazı binalar yıkıldı.
"BENİ SURİYELİ BİR ÇOCUK KURTARDI"
Sosyal medyada yayınlanan vie videoda, enkaz altından çıkarılan bir kadın, "Beni Mahmut isminde Suriyeli çocuk kurtardı, elleri paramparçaydı, bunu hiçbir zaman unutmayacağım" dedi.
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