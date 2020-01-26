Erdoğan, 3 günlük yurt dışı ziyaretine çıkacak
|26 Ocak 2020 00:24
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Resmi Gazetede yayımlanan vekalet tezkeresine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26-28 Ocak 2020 tarihleri arasında Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti, Gambiya Cumhuriyeti ve Senegal Cumhuriyeti'ni ziyarette bulunacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönüşüne kadar yerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecektir.
İşte 26 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tezkere:
CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKALET ETME İŞLEMİ
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
66836956-140.01-3903
25 Ocak 2020
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
26 - 28 Ocak 2020 tarihleri arasında Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti, Gambiya Cumhuriyeti ve Senegal Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY vekalet edecektir.
Bilgilerinize sunarım.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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