1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan, 3 günlük yurt dışı ziyaretine çıkacak

Resmi Gazetede yayımlanan vekalet tezkeresine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26-28 Ocak 2020 tarihleri arasında Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti, Gambiya Cumhuriyeti ve Senegal Cumhuriyeti'ni ziyarette bulunacak.
 26 Ocak 2020 00:24
Yazdır
Erdoğan, 3 günlük yurt dışı ziyaretine çıkacak

Resmi Gazetede yayımlanan vekalet tezkeresine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26-28 Ocak 2020 tarihleri arasında Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti, Gambiya Cumhuriyeti ve Senegal Cumhuriyeti'ni ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönüşüne kadar yerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecektir.

İşte 26 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tezkere:

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKALET ETME İŞLEMİ

T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
66836956-140.01-3903
25 Ocak 2020

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
26 - 28 Ocak 2020 tarihleri arasında Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti, Gambiya Cumhuriyeti ve Senegal Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY vekalet edecektir.
Bilgilerinize sunarım.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
27 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
27 Ocak 2020 00:08		 Türkiye ile Cezayir arasında serbest ticaret anlaşması için gerekli adımlar süratle atılacak
26 Ocak 2020 23:44
Bakan Koca: Hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi
26 Ocak 2020 22:21		 Elazığ Valiliğinden deprem ile ilgili bilgilendirme
26 Ocak 2020 22:16
Bakan Soylu, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
26 Ocak 2020 22:10		 AFAD'dan yeni açklama: 826 artçı deprem oldu
26 Ocak 2020 21:28
Bakan Soylu açıkladı! Ortak deprem hattı geliyor
26 Ocak 2020 21:18		 Bakanlıktan 'Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu' açıklaması
26 Ocak 2020 21:08
AFAD'dan yardım ve bağış açıklaması
26 Ocak 2020 20:57		 Erdoğan Cezayir'de duyurdu: Anlaşmanın adımını attık
26 Ocak 2020 20:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:28 - Elazığ Valiliği, iftiracı gazeteci için savcılığa başvurdu00:19 - Elazığ depremini Devlete çakmak için fırsat olarak görenler!00:08 - 27 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları00:05 - e-Denklik Modülünün uygulanmasında dikkat edilecek hususlar00:04 - MEB Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi yayımlandı00:03 - Bilsem sözlü sınav bilgileri yarın açıklanacak00:02 - Danıştay İDDK, öğretmen mesaisinin tanımında son noktayı koydu00:02 - MEB'den yeni araştırma uygulama izinleri genelgesi00:01 - Özel eğitimde destek eğitimi verecek uzman öğretici yetiştirme kursu başvuruları alınacak23:44 - Türkiye ile Cezayir arasında serbest ticaret anlaşması için gerekli adımlar süratle atılacak
23:42 - Depremde, yerin su gibi dalgalandığı ürkütücü anlar22:57 - Emniyet müdürü iki çocuğun hayalini gerçekleştirdi22:51 - Kim daha fazla horluyor? Kadınlar mı, erkekler mi?22:39 - Ünlü Basketbolcu, helikopter kazasında hayatını kaybetti22:27 - Yerbilimleri Araştırma Ekibi Elazığ'da araştırma yaptı22:21 - Bakan Koca: Hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi22:16 - Elazığ Valiliğinden deprem ile ilgili bilgilendirme22:10 - Bakan Soylu, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'Herkes üniversite okumak zorunda değil. Meslek liselerine olumsuz yaklaşmamalıyız' dedi. Katılıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay İDDK, öğretmen mesaisinin tanımında son noktayı koydu
Elazığ depremini Devlete çakmak için fırsat olarak görenler!
Özel eğitimde destek eğitimi verecek uzman öğretici yetiştirme kursu başvuruları alınacak
Elazığ Valiliği, iftiracı gazeteci için savcılığa başvurdu
Bilsem sözlü sınav bilgileri yarın açıklanacak
MEB Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi yayımlandı
27 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
MEB'den yeni araştırma uygulama izinleri genelgesi
e-Denklik Modülünün uygulanmasında dikkat edilecek hususlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
türk isimleri 4
ıspanak 2
Atarak tutturma 2
26.01.2020 kobe bryant'ın ölümü 3
Cesur insan 4
film replikleri 1
24 ocak 2020 sivrice depremi 3
25.01.2020 fenerbahce vs basaksehir maci 5
Beter berbat ahlaksızca 4
Gerçekten insanlar mutlu 4
SON İLANLAR
TUBİTAK SAGE 27 personel alacak
Keçikalesi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çat Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sarıyahşi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Biga Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Iğdır Polisevi İşçi Alım İlanı
Rize Fındıklı SYDV Personel Alım İlanı
Edirne İpsala Şehir Hizmetleri 2 İşçi Alacak
Rize Fındıklı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam