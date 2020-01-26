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Bakan Soylu: 5 bine yakın çadır kuruldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 15 bini aşkın vatandaşımız kapalı spor salonları, misafirhaneler, üniversite yerleşkelerinde misafir ediliyorlar, 5 bine yakın çadırımız kuruldu
 26 Ocak 2020 07:05
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Bakan Soylu: 5 bine yakın çadır kuruldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki depremin ardından, 15 bini aşkın vatandaşın kapalı spor salonları, misafirhaneler ve üniversite yerleşkelerinde misafir edildiğini söyledi.


Soylu, Elazığ ve Malatya'daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu

Bakan Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında sürdürülen arama kurtarma faaliyetlerini izledikten sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Soylu, 29 kişinin yaşamını yitirdiği depremde enkaz altından 44 kişinin sağ çıkarıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Göçük altındaki vatandaşlarımızı sağ salim kurtarmak için çaba sarf ediyoruz. Şükürler olsun, şimdi de burada 2 vatandaşımızın sesine ulaşılabildi, onlarla diyalog kurulabildi. Hatta birine tıbbi müdahale de yapılabildi. Zannediyorum kısa bir süre sonra bize müjdeli haber verecekler. Bunun ötesinde 15 bini aşkın vatandaşımız kapalı spor salonları, misafirhaneler, üniversite yerleşkelerinde misafir ediliyorlar, 5 bine yakın çadırımız kuruldu."

Bazı kuruluşların yardım toplama talebinde bulunduğunu, bunu da çok makul bulmadıklarını aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Bunu koordinasyon içinde yapmak durumunda olduğumuzu hem sayın Cumhurbaşkanımız hem bizler AFAD üzerinden defalarca ifade etmeye çalıştık. Çünkü ihtiyaçların ne olduğunu biliyoruz ve nasıl yönlendirilmesi gerektiğini biliyoruz. Bunun istismarı söz konusu olabilir. Daha önce bunun istismarıyla defalarca herkes karşılaştı, biz karşılaştık."

- TOBB, 40 tır yardım gönderdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 40 tır dolusu gıda ve giysi gönderdiğini dile getiren Soylu, "Temel ihtiyaçlarımızı ilettik onlar yardımcı olmak istediler. İlçe kaymakamlarımız köyleri tek tek geziyor. Ne ihtiyaç varsa çadırından battaniyesine, giyeceğine kadar sağlıyoruz. Sıcak yemek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. AFAD üzerinden nereye bağış yapılabileceğini ifade ettik. Kızılay ve Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda bağışları kabul ediyor." ifadelerini kullandı.

"Tüm kurumlarımız koordinasyon içindeyiz. Muhakkak bizim de eksiklerimiz var. Çünkü çok beklemediğimiz bir durumla karşı karşıyayız." diyen Soylu, devletin sıcak yüzünü vatandaşla bir araya getirmeye çalıştıklarını aktardı.

- "Bu meseleyi vatandaşlarımızla hep birlikte aşacağız"

Enkazın altında kalanların yakınlarına hiçbir şey hissettirmemek adına çaba sarf etmeye çalıştıklarını vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Üzüntüm şu, maalesef bunu siyasallaştırmaya çalışıyorlar. Bu konuda tek bir cümle dahi etmek istemiyorum ama inanın hayatın her şeyini bir siyaset çerçevesi içine, varlık ve yokluk içine sığdırmak isteyenleri de burada görüyoruz. Burası bittikten sonra söyleyeceklerimiz var ama burası bitene kadar ben şahsen bir değerlendirme yapmayacağım. Çiğlikler kalbimizi, içimizi acıtmıyor mu? Acıtıyor. Tahammül edeceğiz. Bu meseleyi vatandaşlarımızla hep birlikte aşacağız."

Buradaki durumun belli bir noktaya gelene kadar sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine ayrılmama talimatı verdiğine dikkati çeken Soylu, "Bizim için de bu hizmet hem Elazığımıza hem Malatyamıza büyük bir şereftir, onurdur. İnşallah yüzümüzün akıyla buradaki meseleyi tamamlar ve hem Elazığımıza hem Malatyamıza mahcup olmayız."

- Asılsız paylaşım yapanlar takip ediliyor

Sosyal medyada asılsız paylaşım yapanlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siber Suçlarla Mücadele Şubesinin harekete geçtiğini dile getiren Soylu, şunları söyledi:

"Eğer Türkiye'deki bir sosyal medya kullanıcısı bunu yapabiliyorsa bunu bulmama ihtimalimiz trilyonda bir değildir, buluruz. Allah'a şükür devletimiz o konuda iyi bir noktaya gelmiş durumda, birçoğunu da bulduk. Yurt dışında ise tespit ederiz gereğini de yaparız. Netice itibarıyla hukuki işlemi başlatırız. Yurda geldiği zamanda bunun hesabını sorarız."
Anadolu Ajansı
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