Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi
|26 Ocak 2020 12:43
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AFAD Başkanlığı, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiğini bildirdi.
AFAD Başkanlığı, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem ile ilgili son bilgileri paylaştı. Açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 20, toplamda ise 733 artçı sarsıntının tespit edildiği aktarıldı.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada, AFAD koordinasyonunda yürütülen müdahale faaliyetleri sonucunda ise enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısı 45 olarak belirtilirken, deprem nedeniyle 35 kişinin hayatını kaybettiği, bin 607 kişininde hastanelere başvurduğu kaydedildi.
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