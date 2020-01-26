Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
|26 Ocak 2020 07:22
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