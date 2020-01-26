Yurt geneli ve deprem bölgesinde beklenen sıcaklıklar- Haritalı
|26 Ocak 2020 07:56
|Yazdır
Hava sıcaklıkları ülke genelinde 2 ila 4 derece artacak- Haritalı
Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla Marmara'nın batısı ve Kıyı Egenin çok bulutlu, gece saatlerinde Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyıları, Edirne'nin güney çevreleri ve Kuzey Ege kıyılarının yer yer hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklenmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, doğu ve güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Elazığ depremini Devlete çakmak için fırsat olarak görenler!
27 Ocak 2020 00:19
|Depremde, yerin su gibi dalgalandığı ürkütücü anlar
26 Ocak 2020 23:42
|Yerbilimleri Araştırma Ekibi Elazığ'da araştırma yaptı
26 Ocak 2020 22:27
|Konyalı beşizler sadece ailenin değil herkesin ilgi odağı
26 Ocak 2020 21:40
|Deprem farklı, acı aynı
26 Ocak 2020 21:33
|Depremde hayatını kaybeden 7 kişi toprağa verildi
26 Ocak 2020 20:46
|Yardım paketinin içine notla harçlığını bıraktı
26 Ocak 2020 20:33
|Bakanlık ifşa etmişti! İki il arasında domuz yağı tartışması
26 Ocak 2020 19:36
|Cengiz Çelik: Çıkarılacağımızı umut ederek bekledik
26 Ocak 2020 19:31
|İTO'nun 20 tır ihtiyaç malzemesi deprem bölgesine ulaştı
26 Ocak 2020 17:53