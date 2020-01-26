1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vatandaşlığı alan tapuyu geri veriyor

Yabacının konut ve vatandaşlık ilgisi devam ediyor. 250 bin dolarlık konut yatırımı ile vatandaşlık alan yabancılar işi daha ucuza getirmenin yolunu buldu. Hileli satışla göstermelik bir alım yapan yabancı vatandaşlığı alıp 3 yılın sonunda da evi gerçek sahibine iade ediyor
 26 Ocak 2020 08:20
Yazdır
Vatandaşlığı alan tapuyu geri veriyor

2018 yılının Ekim ayında yapılan düzenlemeyle, yabancıların Türkiye'de gayrimenkul satın alarak vatandaşlık kazanılabilmesi için belirlenen minimum gayrimenkul yatırım tutarı, 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmişti. Bu düzenlemenin ardından özelikle Körfez ülkelerinden birçok yatırımcı konut alarak Türk vatandaşlığına geçmek için kolları sıvadı.

DENETİM EKSİKLİĞİ SUİSTİMAL EDİLEBİLİR

Piyasanın bu kadar hareketli olması ise kolay yoldan para kazanmak isteyenleri harekete geçirdi. Uzmanlar sistemdeki boşluklar sayesinde hileli satışlar yapıldığını ve yabancılara bu yolla Türk vatandaşlığının aldırıldığını dile getirdi. TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan, sistemdeki boşluklar ve denetim eksikliğinden dolayı yabancıların gerçekten konut satın almadan da Türk vatandaşlığı alabildiğini söyledi.

"TÜRK VATANDAŞLIĞI BU KADAR UCUZA SAHİP OLUNMAMALI"

Akdoğan, "Normal şartlarda 250 bin dolarlık alım yapan bir yabancının tapusuna üç yıl satılmaması şerhi koyulup, vatandaşlık hakkı tanınıyor. Lakin bazı taşınmaz maliklerinin belli bir bedel karşılığında resmi olarak satış yaparak, üç yıl sonra taşınmazı geri almak üzere protokoller yaptıklarını duyuyoruz. Türk vatandaşlığı bu kadar ucuza sahip olunmamalı" ifadelerini kullandı.

"HİLELİ SATIŞLARIN ÖNÜNE GEÇİLMELİ"

Konuya ilişkin yapılacak yasal düzenlemeler ile bu tür hileli satışların önüne geçilebileceğini belirten Hakan Akdoğan "Yapılacak yasal düzenleme ile öncelikle evi satan kişilerin bu süre boyunca aynı evde oturup oturmadıkları, hatta ticari mülkler için kiraların kime ödendiği tespit edilebilir. Gene taşınmazın üç yıl sonraki satışında, bir önceki satıcının kendisine veya akrabalarına satış hakkı verilmeyebilir" dedi.

Akdoğan ayrıca hazırlanan protokolle yapılan hileli satışlarda yabancı alıcının ölmesi veya vekaleti iptal etmesi durumunda Türk ev sahiplerinin ciddi zarara uğrayabileceğinin de altını özellikle çizdi.

FİYAT 500 BİN EUROYA ÇIKMALI

Antalya Homes Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe, konut alımı ile vatandaşlık uygulamasında tutarın 500 bin euroya çıkartılmasını beklediklerini dile getirdi. Tekçi, "2019 yılında vatandaşlık için verilen uygunluk belgesi sayısı 6 bin 85 oldu. Bu alım yapan yabancıların yüzde 15'ine denk geliyor. Türkiye vatandaşlık konusunda diğer ülkelere göre ise oldukça cazip fırsatlar sundu. Türkiye'de 250 bin euroluk konut yatırımı ile verilen vatandaşlık, İspanya'da en az 500 bin euroluk emlak yatırımı yapıp 10 yıl da bekleme süresiyle sağlanıyor. Yunanistan ise 250 bin euro üstü alımlarda 5 yıllık oturum izni veriyor" dedi.

DENİZHAN ERKOÇ
Karar
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
21 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Elazığ depremini Devlete çakmak için fırsat olarak görenler!
27 Ocak 2020 00:19		 Depremde, yerin su gibi dalgalandığı ürkütücü anlar
26 Ocak 2020 23:42
Yerbilimleri Araştırma Ekibi Elazığ'da araştırma yaptı
26 Ocak 2020 22:27		 Konyalı beşizler sadece ailenin değil herkesin ilgi odağı
26 Ocak 2020 21:40
Deprem farklı, acı aynı
26 Ocak 2020 21:33		 Depremde hayatını kaybeden 7 kişi toprağa verildi
26 Ocak 2020 20:46
Yardım paketinin içine notla harçlığını bıraktı
26 Ocak 2020 20:33		 Bakanlık ifşa etmişti! İki il arasında domuz yağı tartışması
26 Ocak 2020 19:36
Cengiz Çelik: Çıkarılacağımızı umut ederek bekledik
26 Ocak 2020 19:31		 İTO'nun 20 tır ihtiyaç malzemesi deprem bölgesine ulaştı
26 Ocak 2020 17:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:37 - Deprem'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı01:28 - Elazığ Valiliği, iftiracı gazeteci için savcılığa başvurdu00:19 - Elazığ depremini Devlete çakmak için fırsat olarak görenler!00:08 - 27 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları00:05 - e-Denklik Modülünün uygulanmasında dikkat edilecek hususlar00:04 - MEB Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi yayımlandı00:03 - Bilsem sözlü sınav bilgileri yarın açıklanacak00:02 - Danıştay İDDK, öğretmen mesaisinin tanımında son noktayı koydu00:02 - MEB'den yeni araştırma uygulama izinleri genelgesi00:01 - Özel eğitimde destek eğitimi verecek uzman öğretici yetiştirme kursu başvuruları alınacak
23:44 - Türkiye ile Cezayir arasında serbest ticaret anlaşması için gerekli adımlar süratle atılacak23:42 - Depremde, yerin su gibi dalgalandığı ürkütücü anlar22:57 - Emniyet müdürü iki çocuğun hayalini gerçekleştirdi22:51 - Kim daha fazla horluyor? Kadınlar mı, erkekler mi?22:39 - Ünlü Basketbolcu, helikopter kazasında hayatını kaybetti22:27 - Yerbilimleri Araştırma Ekibi Elazığ'da araştırma yaptı22:21 - Bakan Koca: Hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi22:16 - Elazığ Valiliğinden deprem ile ilgili bilgilendirme
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'Herkes üniversite okumak zorunda değil. Meslek liselerine olumsuz yaklaşmamalıyız' dedi. Katılıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay İDDK, öğretmen mesaisinin tanımında son noktayı koydu
Elazığ depremini Devlete çakmak için fırsat olarak görenler!
Özel eğitimde destek eğitimi verecek uzman öğretici yetiştirme kursu başvuruları alınacak
Elazığ Valiliği, iftiracı gazeteci için savcılığa başvurdu
Bilsem sözlü sınav bilgileri yarın açıklanacak
MEB Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi yayımlandı
27 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
MEB'den yeni araştırma uygulama izinleri genelgesi
e-Denklik Modülünün uygulanmasında dikkat edilecek hususlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
türk isimleri 4
mutlu evlilik 1
2020 2
güvendeyim 2
26.01.2020 kobe bryant'ın ölümü 3
Dış görünüşe göre hüküm vermek 1
cedi osman 3
Deprem olaylarında teslimiyetin en güzelini veriyoruz 5
sevgi 3
Beter berbat ahlaksızca 4
SON İLANLAR
TUBİTAK SAGE 27 personel alacak
Keçikalesi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çat Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sarıyahşi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Biga Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Iğdır Polisevi İşçi Alım İlanı
Rize Fındıklı SYDV Personel Alım İlanı
Edirne İpsala Şehir Hizmetleri 2 İşçi Alacak
Rize Fındıklı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam