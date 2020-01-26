Vatandaşlığı alan tapuyu geri veriyor
|26 Ocak 2020 08:20
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2018 yılının Ekim ayında yapılan düzenlemeyle, yabancıların Türkiye'de gayrimenkul satın alarak vatandaşlık kazanılabilmesi için belirlenen minimum gayrimenkul yatırım tutarı, 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmişti. Bu düzenlemenin ardından özelikle Körfez ülkelerinden birçok yatırımcı konut alarak Türk vatandaşlığına geçmek için kolları sıvadı.
DENETİM EKSİKLİĞİ SUİSTİMAL EDİLEBİLİR
Piyasanın bu kadar hareketli olması ise kolay yoldan para kazanmak isteyenleri harekete geçirdi. Uzmanlar sistemdeki boşluklar sayesinde hileli satışlar yapıldığını ve yabancılara bu yolla Türk vatandaşlığının aldırıldığını dile getirdi. TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan, sistemdeki boşluklar ve denetim eksikliğinden dolayı yabancıların gerçekten konut satın almadan da Türk vatandaşlığı alabildiğini söyledi.
"TÜRK VATANDAŞLIĞI BU KADAR UCUZA SAHİP OLUNMAMALI"
Akdoğan, "Normal şartlarda 250 bin dolarlık alım yapan bir yabancının tapusuna üç yıl satılmaması şerhi koyulup, vatandaşlık hakkı tanınıyor. Lakin bazı taşınmaz maliklerinin belli bir bedel karşılığında resmi olarak satış yaparak, üç yıl sonra taşınmazı geri almak üzere protokoller yaptıklarını duyuyoruz. Türk vatandaşlığı bu kadar ucuza sahip olunmamalı" ifadelerini kullandı.
"HİLELİ SATIŞLARIN ÖNÜNE GEÇİLMELİ"
Konuya ilişkin yapılacak yasal düzenlemeler ile bu tür hileli satışların önüne geçilebileceğini belirten Hakan Akdoğan "Yapılacak yasal düzenleme ile öncelikle evi satan kişilerin bu süre boyunca aynı evde oturup oturmadıkları, hatta ticari mülkler için kiraların kime ödendiği tespit edilebilir. Gene taşınmazın üç yıl sonraki satışında, bir önceki satıcının kendisine veya akrabalarına satış hakkı verilmeyebilir" dedi.
Akdoğan ayrıca hazırlanan protokolle yapılan hileli satışlarda yabancı alıcının ölmesi veya vekaleti iptal etmesi durumunda Türk ev sahiplerinin ciddi zarara uğrayabileceğinin de altını özellikle çizdi.
FİYAT 500 BİN EUROYA ÇIKMALI
Antalya Homes Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe, konut alımı ile vatandaşlık uygulamasında tutarın 500 bin euroya çıkartılmasını beklediklerini dile getirdi. Tekçi, "2019 yılında vatandaşlık için verilen uygunluk belgesi sayısı 6 bin 85 oldu. Bu alım yapan yabancıların yüzde 15'ine denk geliyor. Türkiye vatandaşlık konusunda diğer ülkelere göre ise oldukça cazip fırsatlar sundu. Türkiye'de 250 bin euroluk konut yatırımı ile verilen vatandaşlık, İspanya'da en az 500 bin euroluk emlak yatırımı yapıp 10 yıl da bekleme süresiyle sağlanıyor. Yunanistan ise 250 bin euro üstü alımlarda 5 yıllık oturum izni veriyor" dedi.
DENİZHAN ERKOÇ
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