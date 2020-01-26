Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, psikolojik danışman olarak Elazığ'da
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Elazığ'da meydana gelen deprem felaketinin hemen sonrasında ile gelerek okullarda incelemelerde bulundu. Psikolojik danışman olarak çocuklar ve aileleriyle birlikte olduğunu aktaran Bakan Selçuk'un paylaştığı fotoğraf yürekleri ısıttı
|26 Ocak 2020 13:38
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Elazığ'da meydana gelen deprem felaketinin hemen sonrasında ile gelerek okullarda incelemelerde bulundu.
Bakan Selçuk sosyal medyada çocuklarla birlikte fotoğrafını paylaşarak "Öğle saatlerinden beri bir psikolojik danışman olarak Elazığ'da çocuklarımız ve aileleriyleyim." dedi.
Bakan Selçuk yaptığı paylaşımda "Öğle saatlerinden beri bir psikolojik danışman olarak Elazığ'da çocuklarımız ve aileleriyleyim. Öğretmenevi ve okullarımızda 24 saat hizmet veriyoruz. Rehber öğretmenlerimiz çocuklarla oyun terapi yapıyor. Bu kuzular benim grup. Böyle böyle saracağız yaralarımızı inşallah." ifadelerine yer verdi.
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