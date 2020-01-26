Beslenme uzmanı olmayan kişiler açıklama yapamayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, kamuoyunda 'kanaat önderi' diye tabir edilen bazı kişilerin yapmış olduğu açıklamaların üretimi ve sektörü sekteye uğratması nedeniyle bir dizi çalışma başlattığı öğrenildi.

Ekranlarda sıklıkla boy gösteren ve 'et yemeyin', 'ekmek yemeyin', 'kahvaltı yapmayın' gibi ifadelerle sektörleri olumsuz etkileyen bu kişilere artık bilimsel dayanak zorunluluğu gelecek. Öyle ki yeterli stok olmasına rağmen yapılan açıklamalar sonrasında vatandaşın göstermiş olduğu tepki fiyatlara yansırken, diğer yandan üretim dengesizliği de ortaya çıkıyor.

PAKDEMİRLİ SİNYALİ VERDİ

Gıda konusunda nesnel gerçekliği olmayan söylemlere ilişkin sektörden gelen şikayetleri gündemine taşıyan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, önceki gün konuyla alakalı olarak, "Birisi çıkıyor 'Koyun eti yiyin' diyor. Koyun etindeki tüketim artıyor. Diğer taraftan 'Tavuk eti yemeyin' diyor, bir hafta içerisinde bir endüstri etkileniyor ve tüketim yüzde 25 civarında düşüyor. Artık bilgi kirliliklerine karşı savaşıyoruz. Bunun için de bir yasa çıkarılacak. Önüne gelen 'Bunu yiyin, şunu yemeyin' diyemeyecek" diye konuştu.

KORKU TÜCCARLIĞI

Bakanlığın üzerinde çalıştığı yasa tasarısını değerlendiren Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, "Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarını çok cesaret ve ümit verici bulduk. Bugüne kadar sadece süt ve et sektörlerinde değil pek çok sektörde bilgi kirliliği söz konusu oldu. Özellikle bazı şahıslar sürekli olarak bir korku tüccarlığı yapıyorlar. Bu üreticiyi ve sanayiciyi etkilediği kadar tüketicinin de aklının karışmasına neden olarak ilgili sektörlere zarar veriyor. Tarım Şurası'nın çıktılarındaki en önemli maddelerden biri bu konuydu. Bilgi kirliliği ile mücadelenin uygulamaya alınacak olmasından son derece memnunuz. Burada cezai yöntem mutlaka hukuki mütalaayı gerektirir ama bu tarz korku tüccarlarına da prim verilmeyecek şekilde bir yaptırım olmalıdır. Sektörlerle ilgili genel bilgi kirliliği yaratılması en az gıdada taklit ve tağşiş yapanlar kadar piyasaları etkiliyor. Bilimsel gerçeklikleri dayanak almadan konuşan kimseye müsaade edilmemeli" dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ise ,"Bakanlığın gündemine almasını bu nedenle memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.



BARIŞ ŞİMŞEK