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Benzinde ve motorinde indirim beklentisi

Brent petrolün fiyatı 70 dolardan 62 dolara kadar gerilemesiyle hem benzinde hem de motorinde indirim göründü. İndirimin, pazartesiyi salıya bağlayan gece benzinde 23, motorinde ise 21 kuruş olarak yapılması bekleniyor
 26 Ocak 2020 09:00
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Benzinde ve motorinde indirim beklentisi

Brent petrolün fiyatı 70 dolardan 62 dolara kadar gerilemesiyle hem benzinde hem de motorinde indirim göründü. Uluslararası piyasalarda benzinin tonu 610 dolardan 588 dolara, motorinin tonu ise 585 dolardan 558 dolara kadar düştü.

Bu düşüşlerin Türkiye'de de pompaya yansıması bekleniyor. Pazartesiyi salıya bağlayan gece benzinde 23, motorinde ise 21 kuruşluk bir indirim yapılması bekleniyor.
Memurlar.Net
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