1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kamu işçisine ek ödeme tarihleri belli oldu

Kamu işçilerine yapılacak olan ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, birinci tediyenin 13 günlük ilk taksiti 31 Ocak'ta ödenecek. İkinci taksit ise 22 Mayıs'ta hesaplara yatırılacak
 26 Ocak 2020 09:15
Yazdır
Kamu işçisine ek ödeme tarihleri belli oldu

Kamu işçilerine yapılacak olan ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, birinci tediyenin 13 günlük ilk taksiti 31 Ocak'ta ödenecek. İkinci taksit ise 22 Mayıs'ta hesaplara yatırılacak. Yeraltı maden işçilerine bu ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık'ta ödenecek.

Kamu işçilerine yılda 52 günlük çıplak ücret tutarında tediye ödeniyor. Bu yıl ilk 26 günlük ödemeler 22 Mayıs'ta tamamlanacak. İkinci 26 günlük kısmın ödeme tarihlerinin ise ağustos ayında belli olması bekleniyor.

31 Ocak'ta ödenecek en düşük ilave tediye tutarı, asgari ücretle çalışan işçiler için 1275 lira olacak. İlave tediye, kamu kurumlarında taşerondan kadroya alınan işçilere de ödeniyor.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Elazığ depremini Devlete çakmak için fırsat olarak görenler!
27 Ocak 2020 00:19		 Depremde, yerin su gibi dalgalandığı ürkütücü anlar
26 Ocak 2020 23:42
Yerbilimleri Araştırma Ekibi Elazığ'da araştırma yaptı
26 Ocak 2020 22:27		 Konyalı beşizler sadece ailenin değil herkesin ilgi odağı
26 Ocak 2020 21:40
Deprem farklı, acı aynı
26 Ocak 2020 21:33		 Depremde hayatını kaybeden 7 kişi toprağa verildi
26 Ocak 2020 20:46
Yardım paketinin içine notla harçlığını bıraktı
26 Ocak 2020 20:33		 Bakanlık ifşa etmişti! İki il arasında domuz yağı tartışması
26 Ocak 2020 19:36
Cengiz Çelik: Çıkarılacağımızı umut ederek bekledik
26 Ocak 2020 19:31		 İTO'nun 20 tır ihtiyaç malzemesi deprem bölgesine ulaştı
26 Ocak 2020 17:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:28 - Elazığ Valiliği, iftiracı gazeteci için savcılığa başvurdu00:19 - Elazığ depremini Devlete çakmak için fırsat olarak görenler!00:08 - 27 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları00:05 - e-Denklik Modülünün uygulanmasında dikkat edilecek hususlar00:04 - MEB Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi yayımlandı00:03 - Bilsem sözlü sınav bilgileri yarın açıklanacak00:02 - Danıştay İDDK, öğretmen mesaisinin tanımında son noktayı koydu00:02 - MEB'den yeni araştırma uygulama izinleri genelgesi00:01 - Özel eğitimde destek eğitimi verecek uzman öğretici yetiştirme kursu başvuruları alınacak23:44 - Türkiye ile Cezayir arasında serbest ticaret anlaşması için gerekli adımlar süratle atılacak
23:42 - Depremde, yerin su gibi dalgalandığı ürkütücü anlar22:57 - Emniyet müdürü iki çocuğun hayalini gerçekleştirdi22:51 - Kim daha fazla horluyor? Kadınlar mı, erkekler mi?22:39 - Ünlü Basketbolcu, helikopter kazasında hayatını kaybetti22:27 - Yerbilimleri Araştırma Ekibi Elazığ'da araştırma yaptı22:21 - Bakan Koca: Hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi22:16 - Elazığ Valiliğinden deprem ile ilgili bilgilendirme22:10 - Bakan Soylu, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'Herkes üniversite okumak zorunda değil. Meslek liselerine olumsuz yaklaşmamalıyız' dedi. Katılıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay İDDK, öğretmen mesaisinin tanımında son noktayı koydu
Elazığ depremini Devlete çakmak için fırsat olarak görenler!
Özel eğitimde destek eğitimi verecek uzman öğretici yetiştirme kursu başvuruları alınacak
Elazığ Valiliği, iftiracı gazeteci için savcılığa başvurdu
Bilsem sözlü sınav bilgileri yarın açıklanacak
MEB Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi yayımlandı
27 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
MEB'den yeni araştırma uygulama izinleri genelgesi
e-Denklik Modülünün uygulanmasında dikkat edilecek hususlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Adalet 1
kuzey yıldızı 3
Wuhan virüsü 2
ıspanak 2
güvendeyim 2
tayvanlı deprem kahini 3
taşınmak 2
Deprem değil bina öldürdü 2
Birden fazla kadınla evli olmak 2
elazığ'daki depremde yürek burkan görüntü 3
SON İLANLAR
TUBİTAK SAGE 27 personel alacak
Keçikalesi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çat Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sarıyahşi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Biga Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Iğdır Polisevi İşçi Alım İlanı
Rize Fındıklı SYDV Personel Alım İlanı
Edirne İpsala Şehir Hizmetleri 2 İşçi Alacak
Rize Fındıklı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam