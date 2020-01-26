Kamu işçisine ek ödeme tarihleri belli oldu
Kamu işçilerine yapılacak olan ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, birinci tediyenin 13 günlük ilk taksiti 31 Ocak'ta ödenecek. İkinci taksit ise 22 Mayıs'ta hesaplara yatırılacak
|26 Ocak 2020 09:15
|Yazdır
Kamu işçilerine yapılacak olan ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, birinci tediyenin 13 günlük ilk taksiti 31 Ocak'ta ödenecek. İkinci taksit ise 22 Mayıs'ta hesaplara yatırılacak. Yeraltı maden işçilerine bu ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık'ta ödenecek.
Kamu işçilerine yılda 52 günlük çıplak ücret tutarında tediye ödeniyor. Bu yıl ilk 26 günlük ödemeler 22 Mayıs'ta tamamlanacak. İkinci 26 günlük kısmın ödeme tarihlerinin ise ağustos ayında belli olması bekleniyor.
31 Ocak'ta ödenecek en düşük ilave tediye tutarı, asgari ücretle çalışan işçiler için 1275 lira olacak. İlave tediye, kamu kurumlarında taşerondan kadroya alınan işçilere de ödeniyor.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Elazığ depremini Devlete çakmak için fırsat olarak görenler!
27 Ocak 2020 00:19
|Depremde, yerin su gibi dalgalandığı ürkütücü anlar
26 Ocak 2020 23:42
|Yerbilimleri Araştırma Ekibi Elazığ'da araştırma yaptı
26 Ocak 2020 22:27
|Konyalı beşizler sadece ailenin değil herkesin ilgi odağı
26 Ocak 2020 21:40
|Deprem farklı, acı aynı
26 Ocak 2020 21:33
|Depremde hayatını kaybeden 7 kişi toprağa verildi
26 Ocak 2020 20:46
|Yardım paketinin içine notla harçlığını bıraktı
26 Ocak 2020 20:33
|Bakanlık ifşa etmişti! İki il arasında domuz yağı tartışması
26 Ocak 2020 19:36
|Cengiz Çelik: Çıkarılacağımızı umut ederek bekledik
26 Ocak 2020 19:31
|İTO'nun 20 tır ihtiyaç malzemesi deprem bölgesine ulaştı
26 Ocak 2020 17:53