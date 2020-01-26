68 yıllık eşinin ölümüne 10 dakika dayanabildi
|26 Ocak 2020 09:26
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Muğla'nın Milas ilçesi Bozalan Mahallesi'nde yaşayan Şevket (94) ile Ayşe Yılmaz (97) çifti, 68 yıl önce evlendi. İki çocuk sahibi olan çift, hastalıkta ve sağlıkta birbirlerine destek vererek, sevgi ve saygılarıyla her zaman çevrelerinde örnek gösterildi. Yaşlılık sebebiyle çeşitli rahatsızlıkları bulunan Yılmaz çifti ile yatalak oldukları için oğulları Mehmet Yılmaz (67) ilgilendi.
Yılmaz, kahvaltı yaptırmak için yatağından kaldırmak istediği annesinin öldüğünü
fark etti. Eşinin ölümüyle büyük üzüntü yaşayan Şevket Yılmaz da 10 dakika sonra
hayatını kaybetti.
Çiftin cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Mehmet Yılmaz babasının iki yıl önce bahçede düşerek kalçasını kırması sonucu yürüyemez hale geldiğini, annesinin ise solunum yetmezliğinden dolayı yatakta tedavi gördüğünü söyledi. Anne ve babasının hayatları boyunca birbirini çok sevdiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:
"Hep birbirlerinin gözünün içine bakarlardı. Babamı tedavi ettirdik ancak
yatağa bağımlı kaldı. Eşimle yatalak anne ve babama bir bebek gibi bakıyorduk.
Annemi her sabah kucağıma alarak çay içiriyor, kahvaltısını yaptırıyordum. Bugün
çay vermek için kalktım ama olmadı. Hareketsiz halde duran annemin öldüğünü
gördük. Annemin acısını yaşarken, 10 dakika sonra da babam öldü. Annemi ve babamı
kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz."
Bozalan Mahallesi Muhtarı Dursun Kayıhan da çiftin birbiri ardına ölümünü duyunca şaşırdıklarını belirterek, "Ayşe ninemizi ve Şevket dedemizi ölüm bile ayıramadı. Mekanları cennet olsun." dedi.
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