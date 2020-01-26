ABD Başkanı'nın yeni logosu alay konusu oldu

Göreve geldiği günden beri dünya savaşını uzaya taşıyacağını söyleyen ve uzayın yeni bir cephe olduğunu dile getiren ABD Başkanı Donald Trump yine gündem oldu. Amerikan Hava Gücü'nü kurmak için kolları sıvayan Trump, kuruluşun yeni logosunu paylaştı.

Fakat ABD Başkanı'nın paylaştığı logo büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. 1960'larda dizi olarak başlayan ve film, kitap, oyuncak ve festivalleriyle popüler kültürün en önemli kaynağı haline gelen Uzay Yolu'nun logosuna çok benzeyen bir logonun kullanıldığını iddia eden çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Trump ile dalga geçti.

Sosyal medya üzerinden, "Büyük askeri liderlerimizle, tasarımcılarımızla ve diğerleriyle görüştükten sonra ordumuzun altıncı kolu olan Amerikan Uzay Gücü'nün yeni logosunu tanıtmaktan memnuniyet duyarım" dedi. Logonun Uzay Yolu serisinin logosuna benzediğini öne süren çok sayıda kullanıcı Trump ile alay etti. Bazı kullanıcılar ise logonun Amerikan ordusunun değişik bir versiyonu olduğunu iddia ederek, Trump'ı destekledi.