Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ depremi açıklaması
|26 Ocak 2020 09:40
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'e hareketinden önce İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açıklama yapıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının satır başları;
"Devletimiz deprem anından itibaren vatandaşlarımızın yanına koşmuştur"
"Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz"
"Türkiye bu büyük felaketin yaralarını birlik, beraberlik ve kenetlenme içinde sarmaya başlamıştır."
"Şu anda 3 bakanımız, milletvekillerimiz orada. Tüm ekipleriyle birlikte hasar tespit çalışmalarını sürdürüyorlar"
"Artık kurumlarımız bu tür olaylar karşısında gerçekten çok ciddi yeteneklere sahip oldu."
"Her şeyden önce bu birlik berberliğe gerçekten destek veren halkımız, vatandaşımız varken bir diğer taraftan da bunun gerek siyasi istismar vesilesi yapan, gerekse orada, 'millet can derdinde bunlar ise mal derdinde' anlayışı ile ne yazık ki 'acaba biz buradan nasıl bir fırsat devşiririz, nasıl bir imkan devşiririz' bunun için de bir karalama kampanyasını sürdürüyorlar."
"Sosyal medyada insanı tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar çok çok beter, berbat, ahlaksızca... Örneğin, '20 yıldır bu hükumet depreme yönelik ne yapmış' diyecek kadar."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ merkezli depremin ardından enkazdan şimdiye kadar 45 kişinin kurtarıldığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde 31 vatandaşın hayatını kaybettiğini, bin 607
kişinin de yaralandığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde yaralananlardan bin 503 kişinin taburcu edildiğini bildirdi.
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