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Acun Ilıcalı çağrılara kulak verdi, canlı yayında yardım kampanyası yapacak

Türkiye'yi derinden yaralayan Elazığ depreminden sonra destek mesajları yağmaya devam ediyor. Twitter'dan sosyal medya kullanıcılarının 'Yardım kampanyası başlat' çağrısına kayıtsız kalmayan Acun Ilıcalı, sahibi olduğu TV8 kanalında yapacakları canlı yayınla yardım kampanyası yapacaklarını duyurdu
 26 Ocak 2020 10:17
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Acun Ilıcalı çağrılara kulak verdi, canlı yayında yardım kampanyası yapacak

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra Türkiye yaralarını sarmaya devam ediyor. Binlerce insanın imkanları dahilinde deprem bölgesine yardımlarını ulaştırırken Birçok ünlü isim de yardım için harekete geçti.

ÇAĞRIYA KULAK VERDİ

Depremin yaralarını sarmak için ülkecek maddi ve manevi her türlü yardıma koşanların başında Acun Ilıcalı da geliyor. Ilıcalı deprem sonrası yayınladığı geçmiş olsun mesajına takipçilerinden gelen "Yardım kampanyası başlat" çağrısına kulak verdi.

"HEP BERABER KENETLENİP ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ VERELİM"

Ünlü isim sahibi olduğu TV8 kanalında yardım kampanyası düzenleyeceklerini açıkladı. İşte Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım: Yarın akşam depremzede vatandaşlarımız yararına TV8'de saat 20.00'de bir yardım kampanyası yapacağız. Hepimizin kalbi onlar için atıyor. Hep beraber kenetlenip elimizden gelen desteği verelim.

DESTEK VERECEKLER

Acun Ilıcalı'nın paylaşımını gören sosyal medya kullanıcıları, kampanyaya destek vereceklerini dile getirdiler.
Memurlar.Net
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