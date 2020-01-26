MAPEG sözleşmeli yer altı maden uzmanı alacak

ELAZIĞ'DA 6,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU Gelen son dakika bilgisine göre Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi daha sonra depremin büyüklüğünü 6.5 olarak güncelledi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 6.8 olarak açıkladı. 21.08'de 5.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 21.17'de 5.1 şiddetinde bir artçı sarsıntı daha meydana geldi.