1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sesi titreyen Yüzbaşı herkesi duygulandırdı

Gece yarısı devam eden kurtarma çalışmalarında, anneyle konuşurken sesi titreyen yüzbaşı herkesi duygulandırdı.
 26 Ocak 2020 10:37
Yazdır
Sesi titreyen Yüzbaşı herkesi duygulandırdı

Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde saat 21 civarında meydana gelen deprem sonrasında enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Devlet ve millet elbirliğiyle kurtarma çalışmalarını yürütüyor.

Tüm Türkiye'yi duygulan diyaloglardan birisi de gece yarısı gerçekleşti.

* Aşağıda izleyeceğiniz görüntü kayıtları, gece yarısı 00:50'de gerçekleşti.

* 58'inci saniyeden sonra sesi titreyen JAK personeli yüzbaşının konuştuğu anne ve 2,5 yaşındaki çocuğu kurtarıldı.


Anne ve 2.5 yaşındaki çocuğu böyle kurtarıldı

Sesi titreyen Yüzbaşı herkesi duygulandırdı
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Elazığ depremini Devlete çakmak için fırsat olarak görenler!
27 Ocak 2020 00:19		 Depremde, yerin su gibi dalgalandığı ürkütücü anlar
26 Ocak 2020 23:42
Yerbilimleri Araştırma Ekibi Elazığ'da araştırma yaptı
26 Ocak 2020 22:27		 Konyalı beşizler sadece ailenin değil herkesin ilgi odağı
26 Ocak 2020 21:40
Deprem farklı, acı aynı
26 Ocak 2020 21:33		 Depremde hayatını kaybeden 7 kişi toprağa verildi
26 Ocak 2020 20:46
Yardım paketinin içine notla harçlığını bıraktı
26 Ocak 2020 20:33		 Bakanlık ifşa etmişti! İki il arasında domuz yağı tartışması
26 Ocak 2020 19:36
Cengiz Çelik: Çıkarılacağımızı umut ederek bekledik
26 Ocak 2020 19:31		 İTO'nun 20 tır ihtiyaç malzemesi deprem bölgesine ulaştı
26 Ocak 2020 17:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:37 - Deprem'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı01:28 - Elazığ Valiliği, iftiracı gazeteci için savcılığa başvurdu00:19 - Elazığ depremini Devlete çakmak için fırsat olarak görenler!00:08 - 27 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları00:05 - e-Denklik Modülünün uygulanmasında dikkat edilecek hususlar00:04 - MEB Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi yayımlandı00:03 - Bilsem sözlü sınav bilgileri yarın açıklanacak00:02 - Danıştay İDDK, öğretmen mesaisinin tanımında son noktayı koydu00:02 - MEB'den yeni araştırma uygulama izinleri genelgesi00:01 - Özel eğitimde destek eğitimi verecek uzman öğretici yetiştirme kursu başvuruları alınacak
23:44 - Türkiye ile Cezayir arasında serbest ticaret anlaşması için gerekli adımlar süratle atılacak23:42 - Depremde, yerin su gibi dalgalandığı ürkütücü anlar22:57 - Emniyet müdürü iki çocuğun hayalini gerçekleştirdi22:51 - Kim daha fazla horluyor? Kadınlar mı, erkekler mi?22:39 - Ünlü Basketbolcu, helikopter kazasında hayatını kaybetti22:27 - Yerbilimleri Araştırma Ekibi Elazığ'da araştırma yaptı22:21 - Bakan Koca: Hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi22:16 - Elazığ Valiliğinden deprem ile ilgili bilgilendirme
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'Herkes üniversite okumak zorunda değil. Meslek liselerine olumsuz yaklaşmamalıyız' dedi. Katılıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay İDDK, öğretmen mesaisinin tanımında son noktayı koydu
Elazığ depremini Devlete çakmak için fırsat olarak görenler!
Özel eğitimde destek eğitimi verecek uzman öğretici yetiştirme kursu başvuruları alınacak
Elazığ Valiliği, iftiracı gazeteci için savcılığa başvurdu
Bilsem sözlü sınav bilgileri yarın açıklanacak
MEB Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi yayımlandı
27 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
MEB'den yeni araştırma uygulama izinleri genelgesi
e-Denklik Modülünün uygulanmasında dikkat edilecek hususlar
Deprem'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kuzey yıldızı 3
Wuhan virüsü 2
film replikleri 1
kardeşleri karıştırmaları 2
hadsiz 2
eskisi gibi olmamak 1
ıspanak 2
felaket 2
kindar nesil 2
cahil 1
SON İLANLAR
TUBİTAK SAGE 27 personel alacak
Keçikalesi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çat Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sarıyahşi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Biga Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Iğdır Polisevi İşçi Alım İlanı
Rize Fındıklı SYDV Personel Alım İlanı
Edirne İpsala Şehir Hizmetleri 2 İşçi Alacak
Rize Fındıklı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam