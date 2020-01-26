Sesi titreyen Yüzbaşı herkesi duygulandırdı
Gece yarısı devam eden kurtarma çalışmalarında, anneyle konuşurken sesi titreyen yüzbaşı herkesi duygulandırdı.
|26 Ocak 2020 10:37
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Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde saat 21 civarında meydana gelen deprem sonrasında enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Devlet ve millet elbirliğiyle kurtarma çalışmalarını yürütüyor.
Tüm Türkiye'yi duygulan diyaloglardan birisi de gece yarısı gerçekleşti.
* Aşağıda izleyeceğiniz görüntü kayıtları, gece yarısı 00:50'de gerçekleşti.
* 58'inci saniyeden sonra sesi titreyen JAK personeli yüzbaşının konuştuğu anne ve 2,5 yaşındaki çocuğu kurtarıldı.
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