Doğu Anadolu'da buzlanma ve don uyarısı
|26 Ocak 2020 10:49
|Yazdır
Doğu Anadolu Bölgesi için buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu ve açık olacak.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 26, Kars'ta 19, Erzurum'da 16, Ardahan'da 14, Iğdır'da 10, Erzincan'da 9 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların, Iğdır'da 7, Erzincan'da 5, sıfırın altında olmak üzere Erzurum, Kars ve Ardahan'da 4, Ağrı'da 9 derece olması bekleniyor.
Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları Palandöken'de 75, Sarıkamış'ta 55 ve Ergan'da 26 santimetre ölçüldü.
Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile sis ve pus beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çevrimtaş Köyü, hayalet şehre döndü!
26 Ocak 2020 19:16
|İşte Malatya'daki depremin acı bilançosu
26 Ocak 2020 15:36
|Kızılırmak kısmen buz tuttu
26 Ocak 2020 15:31
|Vatandaşlar Elazığ'da geceyi böyle geçirdi
26 Ocak 2020 15:07
|Yiyecek bulamayan yaban hayvanları yerleşim alanlarına indi
26 Ocak 2020 14:55
|Yan yatan bina, Bakan Kurum yanından geçtiği sırada sallandı
26 Ocak 2020 14:47
|Depremde başına düşen sac parçasıyla öldü
26 Ocak 2020 14:24
|Malatya Valiliğinden, CHP'li vekilin sözlerine tepki
26 Ocak 2020 13:26
|Deniz çekildi, antik limanın kalıntıları su yüzeyine çıktı
26 Ocak 2020 13:09
|Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi
26 Ocak 2020 12:43