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Elazığ ve Malatya otobüs bilet fiyatlarını ücretsiz yaptılar

Metro Turizm ve Kamil Koç firmaları, Türkiye'nin her yerinden Malatya ve Elazığ seferlerinde, gidiş dönüş biletlerini ücretsiz hale getirdi
 26 Ocak 2020 10:49
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Elazığ ve Malatya otobüs bilet fiyatlarını ücretsiz yaptılar

Elazığ merkezli deprem sonrasında, Metro Turizm ve Kamil Koç firmaları bilet fiyatlarında büyük bir indirime gitti.

Metro Turizm'den yapılan açıklamada bilet fiyatlarının ücretsiz olduğu belirtildi.

Kanuni zorunluluk gereği internet üzerinden yapılan satışlarda ise biletleme servis ücreti olarak 1 TL ve 5 TL ücretleri yer aldı.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, bu uygulamadan dolayı, her iki firma da büyük övgü aldı.

Metro Turizm firmasından bilet almak için tıklayınız.

Kamil Koç firmasından bilet almak için tıklayınız.
Memurlar.Net
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