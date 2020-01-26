150 lira borcu yüzünden arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
|26 Ocak 2020 11:27
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Van'ın İpekyolu ilçesinde 150 lira borcu yüzünden arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 19 Ocak'ta Karşıyaka Mahallesi'nde Kevenli TOKİ Blokları 5. Sokakta bıçakla yaralanan Ü.O. kaldırıldığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, mahalle giriş, çıkış ve çevre güzergahlardaki güvenlik kameralarını inceledi.
Yürütülen çalışmalar sonucu cinayeti işlediği tespit edilen K.K, aynı mahallede düzenlenen operasyonla yakalandı.
Zanlı, işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Sorgusunda Ü.O'nun arkadaşı olduğunu belirten K.K'nın kendisine verdiği 150 lira borcunu uzun zamandır ödemediği için bıçaklayarak yaraladığını anlattığı öğrenildi.
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