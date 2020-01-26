'Evi sağlam olmayana kira yardımı yapılacak'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da açıklamalarda bulunuyor.

Mustafa Paşa'da arama-kurtarma faaliyetlerimiz bitti, tarama sürüyor. Sürsürü Mahallesi'nde 6 vatandaş enkaz altında.

Bölgeye şu ana kadar 10 binin üzerinde çadır sevk ettik. 6 bin 455 çadırın da kurulumunu hem Malatya hem de Elazığ'da sağladık. Mahallelerde merkezlerde çadır kurmaya devam ediyoruz. Barınma merkezlerinde barınabilirsek işimizi daha da kolaylaştıracağız. Bu artçı depremler devam ettikçe vatandaşımızın da endişe duyması normaldir.

Çocuklar için psikolojik taramalar başlatıldı.

AFAD koordinasyonuyla sağlanan yardımlar bölgemize ulaşmaktadırlar. AFAD yönlendirme yapmadan kimse Elazığ ve Malatya'ya bir şey göndermesin.

Biz birkaç gün daha buradayız. 30 binin üzerinde battaniye sevk edildi. Sevk edilmeye devam edildi. Arkadaşlarımız bütün muhtarlarla koordinasyonu sağladı. Sağlamaya devam edecek.

Allah rahmet eylesin... Allah milletimizin büyüklüğünden bizi hiçbir zaman yalnız bırakmasın.

Kaymakamlarımız 24 saat açık.

(Elazığ'daki deprem) Evi sağlam olmayana kira yardımını hemen vereceğiz.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

Toplam hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 35 oldu. Hastanelerimize başvuran sayısı 1607. Üçte ikisi panik ve kaygı sebebiyle müracaat etmişti. 594 kişi yaralı sayısı. Hastanelerde tedavileri devam eden hasta sayısı 104'e düştü. Şu an Elazığ'da toplam yoğun bakımda yatan hasta sayısı 13'e düştü.

2 bin 625 kişi sahada hizmet veriyor. UMKE ekibi dünyada gönüllü çalışan 12 bin kişiye sahip tek gönüllü sağlık kuruluşu. Sahada olağanüstü başarılar koyduklarını hepimiz gördük.

Dün hepimizin yakından görmüş olduğu Emine Kuştepe'nin Azize Çelik ile olan telefon konuşmasına hepimiz şahit olduk. Diyaloğu hepimizi duygulandırdı. Azize Çelik ile diyalogdan kurtarılan hasta sayısı 6 oldu. Azize Çelik yoğun bakımda, genel durumu iyi. Eşi ve çocuğu da serviste. Genel durumları iyi.

2.5 yaşındaki evladımız Yüsra Yıldız, annesine ulaştığımızı söylemiştim. Kendisine ve eşine kapanan Ayşe Yıldız'ın kocasını kaybettik. Yüsra'nın annesini de sağ olarak kurtardık. Yüsra da ciddi ezikleri olmayan bir bebeğimiz Sahra hastanelerine ihtiyacımız olmadı.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle;

16 ağır hasarlı, 232 az hasarlı bina var. Hasar tespit çalışmaları süratle yürütülüyor. Vatandaşlar kaymakamlıklara başvurup binaların durumunu tespit etmeli.

Mustafa Paşa'da binalar hızlıca kontrol edilecek.

Elazığ'da 31 yıkık bina tespit ettik.

Malatya Doğanyol'da tek katlı projeleri yapacağız.

Acil yıkılması gereken 12 bina var. Yıkım sürecini başlattık.