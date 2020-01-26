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Temizlediği silah ateş alınca yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da, temizlediği silahın ateş alması sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Gökhan Öztürk (25) yaşamını yitirdi
|26 Ocak 2020 12:35
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Afyonkarahisar'da, temizlediği silahın ateş alması sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Gökhan Öztürk (25) yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Uzman Çavuş Gökhan Öztürk, Sinanpaşa ilçesi Öğretmenler Mahallesi'ndeki evinde temizlediği tabancasının ateş alması sonucu göğsünden yaralandı.
Öztürk, eşinin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Sinanpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan müdahalelere rağmen Öztürk, hayatını kaybetti.
Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Öte yandan Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna getirilen Öztürk'ün naaşı, memleketi Aydın'ın Kuyucak ilçesine gönderildi.
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