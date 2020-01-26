HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 146'ncı gününde
|26 Ocak 2020 12:40
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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 146'ncı gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailenin umutlu bekleyişi 146'ncı gününde de devam ediyor. Emin Arslan, 2015 yılında oğlu Mahmut Arslan'ın terör örgütü yandaşları tarafından kaçırıldığını söyledi. 146 gündür HDP önünde beklediklerini belirten Aslan, 5 yıldır oğlundan haber alamadığını kaydederek, "HDP yıllardır ne yapmadı ki bu millete, HDP 14 ve 15 yaşlarındaki çocukları dağa kaçırdı. Eğer şeref ve hasiyetleri varsa bizi çocuklarımızla konuşturup görüştürsünler. Neden görüştürmüyorlar. Bir haber alamıyorum, oğlumdan haber alıncaya kadar buradayız ve buradan bir yere gitmeyiz" dedi.
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