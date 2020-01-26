Türkiye su ürünleri ihracatında 2023 hedefini şimdiden yakaladı
|26 Ocak 2020 12:53
|Yazdır
Pakdemirli, AA muhabirine, su ürünleri sektöründeki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.
Balığın sağlıklı beslenme için vazgeçilmez bir besin olduğunu ifade eden Pakdemirli, Türkiye'de kişi başına balık tüketimin geçen yıl itibarıyla 6 kilogram olduğunu söyledi.
Balığın mutlaka daha fazla tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Pakdemirli, şöyle konuştu:
"Balığı mevsiminde uygun fiyatlara alabiliyoruz. Su ürünlerinde geçen yıl 760 bin ton üretim gerçekleştirdik. Tüketimde artışımız fazla değil ama güzel haber şu, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 2023 için belirlediğimiz 1 milyar dolarlık ihracat hedefini geçen yıl sonu itibarıyla gerçekleştirdik. Yeni hedefimizi 2 milyar dolar olarak belirledik."
- "Gerçek balıkçının hakkı korunacak"
Türkiye'nin balıkçılık alanında üretimde iyi olduğunu dile getiren Pakdemirli, "Yurt dışı piyasalara baktığımda, iş adamlarıyla yaptığım görüşmelerde de gördüğüm, bizim balığımızı Fransa, Yunanistan pazarlıyor. Kime? Hollanda'ya, Almanya'ya. Bizim ettiğimiz karın üstüne bir kar daha koyup veriyorlar. Bu tabii ki ticaretin de doğal neticesinden olabilir ama ana eksenin o taraftan gitmemesi lazım." diye konuştu.
Pakdemirli, Su Ürünleri Kanunu'nun yılbaşında güncellenerek yürürlüğe girdiğini anımsatarak, bununla gerçek balıkçıların hakkının korunacağını ve yasa dışı avcılıkla etkin mücadele edileceğini kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Deprem'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
27 Ocak 2020 02:37
|27 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
27 Ocak 2020 00:08
|Türkiye ile Cezayir arasında serbest ticaret anlaşması için gerekli adımlar süratle atılacak
26 Ocak 2020 23:44
|Bakan Koca: Hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi
26 Ocak 2020 22:21
|Elazığ Valiliğinden deprem ile ilgili bilgilendirme
26 Ocak 2020 22:16
|Bakan Soylu, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
26 Ocak 2020 22:10
|AFAD'dan yeni açklama: 826 artçı deprem oldu
26 Ocak 2020 21:28
|Bakan Soylu açıkladı! Ortak deprem hattı geliyor
26 Ocak 2020 21:18
|Bakanlıktan 'Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu' açıklaması
26 Ocak 2020 21:08
|AFAD'dan yardım ve bağış açıklaması
26 Ocak 2020 20:57